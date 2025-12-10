再批「鄭習會」3條件2新聞編故事 國民黨要求12日前撤文否則提告

國民黨主席鄭麗文。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

國民黨推動重啟國共論壇，但近日有親綠媒體報導，中共開放行「鄭習會」3條件。國民黨主席鄭麗文今批評，該篇報導子虛無有、編故事，連鄭習會時程訂好了，副主席與國台辦主任宋濤會談內容比我們清楚，好像在平行時空。

整篇報導全部瞎編，沒有新聞道德底線，已請文傳會主委吳宗憲去律師函要求澄清，保留法律追訴權。據了解，國民黨律師函中要求，該媒體12日前撤除「《鄭習會》農曆年前後登場 北京開3前提：擋下賴清德軍購」2新聞。

鄭麗文直指，不惜用造謠、抹黑、挑撥生事等卑劣手法，挑撥、破壞、見不得兩岸好、不願看到兩岸和平的就是執政黨，萊爾校長再度啟動機制與供應鏈，凸顯他們心虛、緊張，除了用奧步，沒有其他方法。

鄭麗文說，啟動供應鏈，先假消息，其他媒體再根據報導編故事，名嘴側翼開始評論，全部虛構；遺憾這種錯誤報導、民進黨謊言供應鏈，即便澄清，難免有人寧可信其有，長此以往累積很多成見，無助兩岸互相了解與和平。

鄭麗文表示，兩岸有共同的願望，希望能和平、和解，不需要有任何的條件與自我矮化，九二共識、反對台獨足夠矣，就是最堅實的政治基礎，沒有再有另外的條件。

鄭麗文說，國民黨要在台灣發揮關鍵影響力，締造兩岸和平，改變兩岸兵凶戰危的不歸路，要走和平共榮的道路。

鄭麗文也提到，中午在歐盟代表宴請下，與駐台歐洲各國代表午宴，只有奧地利代表不克出席，其他十餘國代表都出席，會中自己也表達希望未來有更直接溝通管道，有不同意見問題好奇都可直接溝通。

