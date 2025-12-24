再批5大法官判憲訴法違憲荒謬 吳宗憲嘆明過「行憲弔唁日」

國民黨立委吳宗憲稱明（25日）只能過「行憲弔唁日」。(資料畫面)

憲法法庭日前在人數不足的情況下，判決立法院通過的《憲法訴訟法》修正案違憲，國民黨立委吳宗憲今（24日）在臉書批評，行憲紀念日全國放假，但心情無比沉重，因為《中華民國憲法》已經死在「清德宗」與5位綠袍大法官手裡，明（25日）只能過「行憲弔唁日」。

針對《憲法訴訟法》修正案被判違憲，國民黨立委吳宗憲今（24日）在臉書表示，2017年，在野黨將「前瞻特別條例」聲請釋憲（第1476次決議），當時法定聲請門檻「立法委員現有總額3分之1」，也就是38位立委，但大法官稱因立委高金素梅未參與投票，不算行使職權，以「少一人」為由，直接駁回「不受理」，連案件內容都不看，而「輪到自己的時候，人數門檻就變成可以喬了？」

吳宗憲指出，大法官蔡彩貞的意見書承認人數不符合大法官總額的3分之2，然而「僅短少一人是非常時期」，選擇先讓法庭運作。問題不在法定門檻太高，而是總統賴清德「失職不補人」，「誰在真正守護《憲法》？誰在縱容憲政危機？相信國人自有答案」。

吳宗憲認為，5位大法官明知「違法會議」經不起檢驗，卻連當面說服人民的勇氣都沒有，躲在冷氣房搞「密室判決」，缺乏公開透明，是「徹頭徹尾的黑箱會議」。同時，吳宗憲也批評賴清德不願與在野黨協商補提名，卻把缺額當政治籌碼，利用5人憲法法庭，企圖持續阻擋國會法案，「在行憲紀念日時，親手用『5人密室判決』把《憲法》送進靈堂」。

吳宗憲表示，5位大法官帶頭違法，自行將堅守程序的3位大法官同事剔除，宣稱自己過了人數門檻，這並不是解釋《憲法》，「而是將《憲法》改裝成無賴家法」，他痛批「行憲紀念日前夕，我們悼念被5人幫謀殺的《憲法》與程序正義」。





