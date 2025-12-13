再披綠色戰袍！80歲「郵差先生」圓夢重返崗位 使命必達送出這封信

記者張雅筑／彰化報導

睽違多年，80歲的李阿公終於重新穿上他的「綠色戰袍」，回到熟悉的工作崗位。這一刻對他意義非凡，感動與激動交織，令他一度眼眶泛紅。（圖／秀和基金會授權提供）

「大家都叫我郵差先生！」這是80歲李阿公穿上暌違25年的郵差制服後，充滿驕傲地說出的第一句話，讓人聽了有些感動，因為能深刻感受到他過去對工作的熱情。雖然已退休多年，但再次穿上那套綠色戰袍，重返熟悉的崗位，李阿公眼神中瞬間燃起了昔日的熱忱與光芒。這是花壇秀和苑日照中心攜手彰化郵局，特別為李阿公精心策劃的「圓夢計畫」，希望透過這樣的活動，讓長者在人生的後半段依然能追夢和被尊重。

一踏進彰化郵局，溫馨又熟悉的氣氛立刻感染了所有人！55歲退休的李阿公，過去是名郵差，時隔25年再次回到他最熟悉、也最熱愛的工作崗位，老同事們看到他都非常開心，熱情地上前迎接他並寒暄問暖。彰化郵局更是準備了一套嶄新的快捷組郵差制服，讓李阿公可以重溫那段珍貴的「郵差魂」。

廣告 廣告

「大家都叫我『郵差先生』！」李阿公語氣中帶著一份專屬的驕傲，因為這稱呼承載了他數十年的責任與光榮。（圖／秀和基金會授權提供）

穿著綠色制服，重溫那段「使命必達」的光榮歲月，李阿公的每個動作，都充滿了對郵務工作的熱愛與懷念。（圖／秀和基金會授權提供）

換裝時，李阿公小心翼翼地扣上鈕釦、戴上帽子，每個動作都無比仔細，這些細節都透露出他對這份職業的珍視。郵局同仁就像迎接老朋友一樣，熱情地帶領他重溫舊夢，包括：坐上郵務車、細心整理信件，以及親手蓋上「噹」一聲的郵戳等，管歲月催人，動作不再像年輕時那樣俐落，偶爾需要身旁的人提醒，但阿伯臉上洋溢的笑容與專注的神情，對郵務工作那份不滅的熱忱與喜愛，深深地感染了現場每個人。

最讓人感動的是，幾位以前一起打拚的同事，特地趕來與這位老前輩打招呼。「當年他帶過不少徒弟，大家都很尊敬他！」他們開心地分享，李阿公過去可是帶出了不少徒弟，其中還有幾位如今仍堅守在郵務線上，大家都對這位「師父」充滿尊敬。雖然徒弟們因外出送信未能碰面，但老同事間的溫暖重逢，讓郵局的空氣中瀰漫著熟悉又美好的情誼。

彰化郵局賴副理與柯科長全程陪同李阿公，他們表示，能再次迎接這位一起努力過的夥伴「回家」，讓所有同仁都感到非常感動和驕傲。（圖／秀和基金會授權提供）

「資深郵差」李阿公，雖然手腳不像過去俐落，有些步驟也稍微忘記，需要同仁在旁溫馨提醒，但他眼神中的熱忱與專注絲毫不減，一舉一動都流露出對郵務工作的熱愛。（圖／秀和基金會授權提供）

彰化郵局賴正造副理與柯彥宏科長全程陪同，他們感性地表示，能再次迎接這位曾一起努力打拼的夥伴，對所有郵局同仁來說，都是一件非常感動和光榮的事。

最後秀和基金會的工作人員準備了一封特別的信，請李阿公親自完成「使命必達」的任務：將信件送回花壇秀和苑日照中心。阿公小心翼翼地接下信，立刻展現出郵務人員的「職業病」，習慣性地再三確認收件人與地址，可見即便時間過去再多年，他的那份專業與謹慎絲毫未減。工作人員溫柔提醒他今天不用騎車，大家會開車一起回去，一路上，李阿公小心翼翼地保護著這封信，最終順利、準確地將它送到了花壇秀和苑陳儀珊主任手中，圓滿完成任務後，他才安心地長舒一口氣。

李阿公過去帶出許多徒弟，他將自己數十年的郵務經驗與專業精神傾囊相授，為郵局培育了許多優秀的後輩力量。（圖／秀和基金會授權提供）

李阿公最後接下「資深郵差」使命必達任務，他習慣性地再三確認收件人與地址，這份專業與慎重絲毫不減，最終順利完成任務，證明寶刀未老，同時也為這趟圓夢之旅畫下一個光榮又完美的句點。（圖／秀和基金會授權提供）

「對許多長者來說，工作不只是一份薪水，更是人生中一段重要的記憶。再次體驗，能為他們帶來很大的力量！」花壇秀和苑林嘉瑜副主任表示，「圓夢計畫」的核心精神，是希望讓長者能回到最熟悉且具有意義的地方，重新找回他們人生的角色與責任感。

陳儀珊主任也感性地說，每位長者都有自己獨一無二的故事，這些故事都值得被看見。他們進一步表示，秀和苑希望透過與在地單位的合作，讓這些圓夢活動不只是形式，而是長者真正被尊重、被理解的展現。陳儀珊最後更強調，未來秀和苑日照中心會持續推動多元的圓夢主題，讓更多長者在人生的後半段，依然能夠勇敢追夢、做出選擇，為自己留下動人的感動與回憶。

秀和基金會表示，「圓夢計畫」的價值，在於讓長者回到熟悉的地方，藉由重拾舊日職責，找回自我價值與責任感，這份力量對他們來說是人生後半段最寶貴的禮物。因為對許多長者來說，工作是一段重要的人生記憶，再次體驗能帶來巨大的力量。（圖／秀和基金會授權提供）

更多三立新聞網報導

45萬張森林動物「偷拍」成果驚喜曝光 社交王竟是牠

獨家／學渣變學霸！「墊底辣妹」拚1年半上名大學 本尊親揭逆轉關鍵

獨家／爸病倒靠母養全家…9歲童夜市掌廚賣麻辣鴨血：想讓媽媽休息吃飯

獨家／6年內妻癌逝罕病兒走了 自強爸忍悲痛獨居4年猝逝…一家終於團圓

