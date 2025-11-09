再拋政策擬擴大「在宅急症照顧」對象 石崇良：擴及所有感染症患者

衛福部長石崇良11月9日出席台灣社會福利總盟「台灣社區整合照顧研討會」會前受訪。李政龍攝



衛福部去年7月啟動「在宅急症照顧計畫」，上路滿一年，衛福部長石崇良今日（11/9）表示，今年8月OPAT（門診靜脈抗生素治療）上路，針對病情穩定、不需住院，不過仍須接受靜脈抗生素治療的成人感染症患者提供服務，後續將研擬在宅急症照顧對象比照OPAT，擴及所有感染症患者。

石崇良今日出席「2025台灣社區整合照顧研討會」，致詞時坦言最近外界認為衛福部一直拋出政策，這部分真的沒辦法，許多政策「我們已經是慢的」，很多政策必須不斷修正，不是一上路就完美，例如在宅急症照顧計劃在去年7月上路後，陸續也經過許多次調整。

石崇良表示，目前在宅急症照顧計劃的照顧對象為肺炎、泌尿道感染及軟組織感染等三大常見感染症，今年上路的OPAT（門診靜脈抗生素治療）則是針對病情穩定、不需住院，但需要接受靜脈抗生素治療的成人患者，可說是全部的感染症患者。

石崇良透露，為照顧更多感染症患者，未來衛福部將研擬在宅急症照顧計劃與OPAT治療患者接軌，另OPAT已納入提早出院在家治療（ESD），讓病況穩定的病人回到家裡施打抗生素，如骨髓炎、關節炎、心內膜炎等需要長時間治療，以往在門診持續治療，未來在宅急症照顧將與提早出院在家治療結合，讓需要長期施打抗生素患者回家持續施打。

石崇良提到，現在推行政策前都會問一下「大家準備好了嗎」，這兩項是可以立即進行，若各界沒有意見，健保署將盡速整合。OPAT今年8月1日起也已納入攜帶式抗生素輪注幫浦使用給付，後續在宅急症照顧也隨之納入，讓患者在家接受更好的抗生素治療。

針對在宅急症照顧收案評估方面，石崇良表示將研議於收案前的評估給予費用，並納入遠距評估，以節省醫師往返的時間，但若是由其他醫師轉介、不熟悉的病人，還是需要到宅評估，並放寬在宅急症照顧專屬門診的收案人數，以讓更多的患者受到治療。

