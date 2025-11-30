再拘3名承建商負責人！ 宏福苑大火查涉貪。（圖／TVB）

香港宏福苑大火奪走上百條人命後，廉政公署已針對可能涉及貪污的宏福苑大維修工程成立專案小組調查，並再度拘捕3名承建商負責人。與此同時，香港屋宇署已勒令30處大樓維修工程暫停，其中28項工程由涉案的「宏業建築工程」承辦。此外，被認為是火災禍首之一的保麗龍板引發各個社區恐慌，新界「穗禾苑」雖聲稱其保麗龍板已通過阻燃試驗，但仍緊急拆除所有棚網。

宏福苑大維修工程承建商「宏業建築工程」的2名董事和1名工程顧問再度被逮捕。這次執法單位是香港廉政公署，起訴罪名是指控這3人涉嫌貪污。宏福苑大火中，保麗龍板被視為禍首之一，讓各社區都非常擔憂。其中新界的「穗禾苑」也被爆出翻新工程中使用大量保麗龍板，引發住戶質疑。雖然包商解釋保麗龍板已通過阻燃試驗，但還是拆下所有棚網。

香港屋宇署已經勒令30處大樓維修工程項目暫時停工，其中有兩處維修工程是因為以保麗龍板遮封窗戶而被勒令停工。在被勒令停工的大樓中，有28個是由宏業承辦的工程。有專家建議，日後要檢討有圍網的大廈是否需要有一定的安全距離。勞工及福利局局長孫玉菡強調，所有牽涉在內的工程公司和專業人士都有責任，無論任何條例，都有確保一般工程安全的責任，這是無法逃脫的。

