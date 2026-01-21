再招750公費醫學生 石崇良：學士後名額增、綁約15年免下偏鄉 7

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

衛福部今年將推動第三期「公費醫學生」計畫，且制度大翻新，綁約年限最久拉長至15年，違約金也一舉提高至賠千萬，且針對重症醫學科、小兒外科等「政策任務科」也不再限於偏鄉服務。衛福部長石崇良下午公開說明，強調今年招募750人，名額分配做了調整，學士後醫學生明顯增加；至於服務年限拉長，是因為改往大型醫院服務，相對其他下鄉服務者，自然要付出較長時間。

衛福部今證實第三期公費醫學生草案內容，預計招募750人，首度區分為二組，其中「政策任務科」有重症醫學科、臨床病理科、小兒外科、兒童青少年精神醫學科、司法精神科等，主要是配合國家特定政策，綁約年限拉長至15年；「人材羅致困難科」的內、外、婦、兒、急等五大科，綁約年限則維持10年。但違約金在衛福部強調為反映培育成本之下，一舉由新台幣600萬提高至1000萬。

由於教育部去年才不同意清華、中興、中山等三校的學士後醫學系從公費生改為自費一般生，引發外界關注新制是否是為三校存廢解套。

石崇良表示，第三期公費醫學生的人數上沒有增加，跟第二期人數一樣，只不過在入學名額的分配上做了一些調整，學士後人數明顯增加這是事實，但主要考量到學士後的醫學生都是成年人，跟高中剛畢業考上大學的不一樣，可以自己做決定，選擇好這一條公費服務的選擇之後再來入學。

石崇良說，第三期公費醫學生制度也讓它更具彈性，打破過去希望以偏鄉服務為主，隨著人口結構改變，也決定部分科別不再限於偏鄉服務，他舉例，像是小兒外科，國內兒童人數變少加上預防保健做得好，小兒外科需求下降，但國家不能沒有小兒外科，所以保留這樣的空間，納入「政策任務科」。其他還有像是司法精神科等冷門科，不具市場吸引力，但有國家政策的需求。

石崇良說，針對這一類「政策任務科」的公費醫學生，由於可以不在偏鄉服務，可能較多是在大型醫院來服務，因此，相對於其他要下鄉服務者，服務年限自然就要拉長，要付出較長時間。

