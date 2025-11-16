再挺沈伯洋戰台北市長 曹興誠：被陸通緝已樹立勇者形象

聯電創辦人曹興誠日前建議總統兼民進黨主席賴清德，徵召綠委沈伯洋參選台北市長，並稱讚沈各方面都輾壓台北市長蔣萬安，引發外界熱議。而在今（16）日，曹興誠再度喊話，稱沈伯洋遭大陸全球通緝，已樹立了其無懼迫害的勇者形象，與蔣萬安形象的懸殊差異，是沈勝選的有利條件。

針對曹興誠點名參選台北市長，沈伯洋14日受訪提到，自己的戰場就是在立法院，這幾天出國原因也在這裡，國會外交本身是國會議員主要職責的一環，自己又在外交及國防委員會，要怎麼推動國安法案、維護國防、在外交上有突破，是最重要的事，此外，自己在這個會期也是黨團幹部，做好工作最重要。

曹興誠今天在臉書發文表示，自己上周建議賴清德應徵召沈伯洋參選台北市長，引發上千留言，當中有人表達反對，他們主要的論點是，沈在台北一定選不過蔣萬安，所以沈出來不過是被糟蹋、羞辱而已，不值得。他指出，台北市是首都，市長的言行可謂「動見觀瞻」，在穩定民心、提升士氣、團結保台、爭取國際支持等各方面，都至關重要，民進黨應發誓奪回台北市長寶座，集全黨之力，全力以赴。

曹興誠認為，沈伯洋遭大陸全球通緝，已樹立了其無懼迫害的勇者形象，與蔣萬安形象的懸殊差異，是沈勝選的有利條件，沈受到的恐嚇是對台灣民主自由的嚴重威脅，若大家不出來聲援沈，以後有什麼資格請美國、歐盟和日本來聲援台灣呢？「沈參選台北市長，我們可以高呼：投沈伯洋一票，就是投給民主自由一票，就是反抗極權、反對恐嚇的一聲怒吼」。

