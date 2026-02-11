再挺高金！ 羅智強轟莫須有 吳思瑤諷：保護自己？

台北市 / 綜合報導

無黨籍立委高金素梅涉嫌違反「醫療器材管理法」，檢調表示，2022年高金素梅曾經利用人頭輸入中國製快篩，懷疑有中共介入資助，國民黨立委羅智強兩度聲援，抨擊檢方疲勞轟炸，民進黨立委吳思瑤回擊，是要保護高金，還是也要保護自己？

立委(無)高金素梅(2022.06)說：「今天這一批(快篩試劑)是送給你們的，接下來還有需求的話，我們在場的大家都會幫忙你們。」在2022年疫情期間，無黨籍立委高金素梅協助偏鄉防疫，創立「人間有情社會有愛」平台，廣邀各界募捐快篩試劑以及N95口罩，只要設籍原鄉地區都可以領取，而當時國民黨立委羅智強，也是防疫夥伴之一。

立委(國)羅智強(2022.06)說：「高官無情，但高金有愛，大家說對不對。」深入基層補足物資缺口，但檢方追查這批快篩試劑可能涉及中資，從外觀來看以深綠色為主設計，右上方標註「緊急使用」的警語，根據了解是源自中國廈門，「寶太生物科技公司」所生產的快篩試劑。

檢調更確認是高金素梅所募集，並經由競選團隊成員發放給地方，懷疑涉嫌利用人頭輸入，可能違反醫療器材管理法，事發後羅智強兩度在社群平台上聲援，抨擊檢調疲勞轟炸，導致高金素梅緊急就醫，質疑要辦高金素梅不需要3大案，只要莫須有3個字即可。

立委(民)吳思瑤說：「高金這一次被檢舉涉嫌有非法違法，用人頭來輸入中國製快篩的那個時候，好像有一些公開的記者會羅智強也就一起陪同，似乎是不是有因為這層關係而羅智強也急著跳出來，他要保護高金還是也要保護自己，這個我們真的不知道。」

立法院副院長江啟臣說：「尊重司法，但也希望毋枉毋縱。」另外台北市議員擬參選人馬郁雯，指出在2024年立委陳玉珍辦公室，曾丟棄大量中國快篩，過去陳玉珍還感謝，廈門寶太和台商協會的愛心捐贈，呼籲檢調擴大調查。

台北市議員擬參選人馬郁雯說：「跟陳玉珍所在立法院丟棄的大批中國試劑，基本上是同一間廠商也是同一家公司。」是否跟中資有關，衍生案外案，真相有待後續釐清。

