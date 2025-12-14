再掀動物熱潮！Curry親監製動畫《山羊巔峰》 小個子也能打籃球

動物電影熱潮持續延燒，繼《動物方城市2》後，多部以動物為主角的精彩電影即將陸續上映。其中包括由知名籃球明星Curry親自監製的《山羊巔峰》，講述小個子山羊追逐籃球夢想的勵志故事；還有改編自經典名著的《動物農莊》，以動物反抗人類的視角諷刺人類追逐名利的行為；以及《狸想世界》，描述一位大學生意識轉移到機器河狸體內，決心保護自然棲地對抗人類破壞的冒險故事。這些電影皆透過動物視角，巧妙反映人類社會議題。

史蒂芬柯瑞更首度從籃球場跨界到大銀幕，親自擔任《山羊巔峰》電影監製。（圖／索尼影業提供）

《山羊巔峰》是由《Kpop獵魔女團》製作團隊精心打造，並由籃球明星Curry擔任監製的動畫電影。故事中的主角是一隻個子矮小卻滿懷籃球夢想的山羊，牠渴望加入充滿猛獸的籃球隊。儘管面臨「你太小隻了」的質疑，這隻小山羊仍堅持不懈，決心證明自己的能力。

《動物農莊》改編同名經典名著。（圖／翻攝IG）

另一部值得期待的作品是改編自同名經典名著的《動物農莊》。電影描述動物們為了避免成為人類的盤中餐，決定奮起抵抗。預告中，動物們高喊「自由！讓我們為此奮鬥」的口號，展現出強烈的反抗精神。隨著故事發展，動物世界的秩序逐漸改變，影片中提到「所有動物都是平等的，但有些動物比其他物種更平等」，深刻諷刺人類社會中的階級不平等現象。《動物農莊》以動物的視角出發，巧妙反映人類追逐名利的行為，被視為2026年必看之作。

《狸想世界》帶領觀眾「上身」動物世界。（圖／皮克斯提供）

《狸想世界》則講述一位大學生將意識轉移到機器河狸身上的奇幻故事。主角梅寶在進入河狸世界後，必須學習適應「池塘準則」這一全新的生存法則。當她了解到人類對自然環境的破壞程度後，決心挺身而出保護動物們的自然棲地。電影透過梅寶的視角，讓觀眾重新思考人類與自然的關係，並以「一場反擊大戰即將開打」的情節鋪陳，帶領觀眾進入一場精彩的冒險之旅。

