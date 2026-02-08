即時中心／林耿郁報導

南韓經典網路遊戲《天堂》，昨（7）晚7點鐘正式開啟經典版伺服器，吸引大量懷舊玩家上線。但因台、韓共用伺服器，首晚就出現兩國網友同場打怪的畫面；如今Threads上更有人開出8小時2,000元的代價徵人「代練」，懷舊熱潮持續延燒。

夢迴世紀末！1998年問世的南韓網路遊戲《天堂》，是不少七、八年級生的年少回憶；遊戲公司NCSoft，昨晚再度開啟「經典版」，吸引大量玩家上線懷舊，包括妖精森林、古魯丁與說話之島等地圖，都出現大量玩家打怪練功；更有許多玩家直接組隊，挺進高等地區「龍之谷」越級打怪。

另一方面，網上出現有網友徵「代練」，分為早班、大夜班，一天8小時、收入2千元，不過需要應徵者「押證件」。對此網友紛紛議論「比外送好賺」，也有人說中國人會搶應徵，「練幾天就抵1個月工資」、「要過年了賺紅包錢」。

你感覺舒服多了？畫面維持上世紀水準 網崩潰：玩久得掛眼科

此外，還有網友抱怨遊戲本身，「超低的幀數、超糊的畫面」，不僅練功不便，而且月費還要價650元，比同類型的MMORPG，如《最終幻想FF14》月費420元、《魔獸世界WOW》月卡450元要價更高；等2月10日免費期結束，「還有多少人會留下來」？

除了收費，進入遊戲後不是每隻怪物都會掉金幣、雜物，「玩妖精窮到買不起銀箭」、「畫面有夠黑、準備掛眼科」，但也有人指出難度有下降，例如命中率顯著提升，「10級就在龍谷練功超扯」；不過更多人的反應是「 讓有錢有閒的大老玩就好了」、「650有更好的選擇」、「傻子才玩」；1998年問世的老遊戲，持續在2026年掀起網路熱潮。

快新聞／再掀熱潮！《天堂》經典服上線開戰 網友正反評價不一

燃柳村遭棄置大量皮夾克、短弓。（圖／擷取自"電玩洛克"YT頻道）

原文出處：快新聞／再掀熱潮！《天堂》經典服上線開戰 網友正反評價不一

