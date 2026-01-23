再掏影片控家暴！甜心議員揭他揚言可「控制司法」 誠泰少東怒：鬼扯又貪婪

「甜心議員」前台北市議員林穎孟指控前夫林致光家暴，日前又再提出新影片當證據。白廷奕攝



前台北市議員林穎孟與前誠泰銀副董座林致光失和離婚，林穎孟控訴男方經常家暴。台北地院12/12勘驗林穎孟提供的錄影後，林穎孟又掏出新影片，合議庭決定今（1/23）日再開辯論。林穎孟泣訴，說林致光認為全世界都不會相信她，還多次對她說「他可以控制司法」，但林致光反嗆「鬼扯」，揭露林穎孟趁他不知情私下偷錄音，卻又不斷「跟我親熱、喊我老公」，還索取生活花費，「真的很貪婪。」

林穎孟與林致光於2022年12月結婚，沒幾個月就鬧翻，雙方於2024年1月調解離婚，互控多起刑、民事案件，目前兩人仍在為剩餘財產分配打官司。林穎孟日前指控，林致光於2023年9月15日深夜間，明知她才剛完成人工生殖手術需在床上休息，卻為了取走她身上穿的衣服辱罵她、出手拉扯她的棉被、爭搶手機，過程中還推她，害她跌倒受傷。檢察官依家暴傷害、違反保護令等罪嫌起訴林致光。

前誠泰銀行副董事長林致光捲家暴案，反控林穎孟「鬼扯又貪婪」。白廷奕攝

台北地院12/12勘驗當時錄影畫面，並傳喚林穎孟出庭作證。畫面中，只見林致光上身打赤膊，對林穎孟不斷重複說「那是我的衣服」，林穎孟則要求林致光「不要騷擾我」、「請你離開」。林致光試圖拿走林穎孟身上的毯子，林穎孟馬上叫「你現在要讓我受風寒」，雙方不斷跳針重複內容。後來林致光伸手靠近林穎孟手上的手機，畫面激烈晃動，林穎孟尖叫「你要搶我手機」，隨後影片結束。

林致光的辯護律師當時主張，影片沒拍到林穎孟所稱「搶手機、推人」的畫面，也沒有後續，質疑林穎孟的陳述。結果林穎孟開完庭，12/16馬上補提新影片。法院今（1/23）日開庭勘驗，畫面中的林致光依然上身赤膊，林穎孟則不斷說「你不要再靠近我了」，林致光離開幾步後，林穎孟稱「你剛剛又害我跌倒、瘀青」並拍了下腿部。林致光則說「那妳去驗傷啊」、「妳為什麼不離開？」

林穎孟庭後解釋，之前沒提出今天這部影片，是因為本來認為不需要提出，但為了反擊律師主張補提。白廷奕攝

林致光看完表示，如同影片所示，他從頭到尾都沒有推林穎孟，也沒有身體接觸。辯護律師也說，林致光並沒有奪走手機，因為手機最後在林穎孟手上，且林穎孟在影片中說「害我跌倒」，語意上是指出於某些原因自行跌倒，不能證明林致光曾搶手機或動手推人。

但林穎孟怒嗆林致光「狡辯」，強調證據不會說謊，畫面中有她的「正面影像」和林致光穿著短褲的「俯視視角」，證明林致光曾把手機拿在手裡。她也強調，她會說「害我跌倒」是因為場面非常混亂，且林致光之前有非常多家暴動作，動輒「推、拉、扯、拖」，她當下無法精準描述。

林致光庭後對記者稱，林穎孟又提新影片，只是為了不斷拖延時間。白廷奕攝

林穎孟更指控，林致光在影片中叫她去驗傷，明顯知道自己動手造成她受傷，但「他覺得全世界都不會相信我」，甚至稱林致光對她說過很多次，「他可以控制司法」。她也崩潰道，林致光的暴力行徑是習慣性，她每天都必須假裝微笑，「只要他爽，今天平安；他不爽，我就慘了」，最後她逃走，是因為認為如果不逃，「我有一天會被他弄死」。

林致光聽了這段話，忍不住對法官抱怨，林穎孟跟他結婚9個多月，就是搞詐騙、把婚姻當兒戲，對他索取大量金錢。他說自己真的很無奈，林穎孟不斷塑造他的家暴形象，再把自己塑造成弱勢，不斷鬼扯。林致光也強調，林穎孟趁他不知情時私底下錄音，「之後還不斷跟我親熱、喊我老公」，甚至索取生活所需的花費，「真的很離譜、很貪婪」。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

