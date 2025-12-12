再採購蘇嘉全女婿品牌香氛惹議 台電職福會：評選透明

台北市 / 綜合報導

前立法院長的蘇嘉全，大女兒和瑞典夫婿所經營的香氛品牌，2018年被台電職福會採購為年節禮，因而被稱做「女婿牌」香氛。沒想到類似爭議再度上演，同一間公司的香氛禮盒，這次更高檔，採購金額將近2千萬，引發內部員工「巴結」的反彈聲浪。台電職福會回應，評選過程公開透明，香氛公司則強調，與台電沒有任何特殊合作或關係。

主持人(7.24)說：「接下來是台灣日本關係協會的會長，蘇嘉全，會長請上。」接下來是台灣日本關係協會的會長，蘇嘉全會長請上，除了台灣日本關係協會會長，身為台電工會最高顧問的蘇嘉全，近日再度捲入，台電職福會員工春節禮爭議，蘇嘉全女婿說：「哈囉。」

蘇嘉全的大女兒和瑞典女婿，經營香氛蠟燭品牌，2018年蘇嘉全任立法院長時，被踢爆台電職福會採購「女婿牌」香氛，作為年節贈禮被爆圖利，沒想到時隔七年類似爭議又浮上檯面。

今年十月底台電職工福利委員會發函，全體員工回饋加碼好禮六選一，第一項就是同一個香氛品牌的禮盒，沐浴護膚居家倒車用全方位，標註台電限定，儘管一整套要價近萬但打36折，限量5500組算下來採購金額高達1925萬，主打北歐自然純淨與生活態度，和其他海鮮年菜吸塵器相比，類型完全不同，有員工抱怨太高級了用不起，也有人痛批怎麼又是那個公司。

台電職福會副總幹事孫志敏說：「在要採購的時後，其實我們會通知我們建檔的廠商，歡迎他們送件進來，基本上也是公開的，經過內部的初評複評，最後我們會送到職工福利委員會，由委員去票選。」

香氛公司回應，對評選結果表示尊重，並強調與台電，沒有任何特殊合作或關係，但外界認為畢竟攸關民眾納稅錢，選購時除了員工意見，也要顧及社會觀感。

