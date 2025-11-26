再接再厲！台鐵「金雞母」鐵路便當一年賣破8.6億 還要推出限量噶瑪蘭威士忌

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

台鐵鐵路便當平均每月銷售量達75萬個，去年一整年更創下8億6300萬元的驚人營業額，台鐵持續開發附業，宣布將推出噶瑪蘭威士忌客製臺鐵「臺中驛紀念酒」，於27日起在台鐵夢工廠門市限量開賣，數量有限，錯過就搶不到！

台鐵宣布將推出噶瑪蘭威士忌客製臺鐵「臺中驛紀念酒」，於27日起在台鐵夢工廠門市限量開賣，數量有限，錯過就搶不到！（圖／台鐵公司）

台鐵說明，臺中驛紀念酒酒品選用噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒，此款酒曾榮獲2015年世界威士忌競賽(World Whiskies Awards,WWA)「世界最佳單一麥芽威士忌」(2015 World's Best Single Malt)的國際大獎殊榮，運用噶瑪蘭酒廠獨特的STR燒烤桶技術，以人工精準調控烘烤溫度和時間，使桶內香韻變得細膩繽紛，熟成後的Vinho口感圓潤醇厚、香味濃郁豐富，酒精濃度介於50-59.9%，香氣四溢，以深秋金黃酒液詮釋臺鐵經典車站的歲月韻味，讓人「驛」猶未盡!

酒品風味綻放香瓜果香與焦糖香甜，結合葡萄酒特質之豐富融合體，呈現細緻且平衡之嗅感、完美呈現水果與橡木絕妙風味，口感甘甜，杏仁、黑巧克力在舌尖繚繞，尾韻潔淨，整體風味醇厚濃郁、豐富口感令人回味無窮。

台鐵強調，威士忌禮盒特別採用精緻木盒包裝，盒身以燙金「臺中驛」方式呈現，相當具備收藏價值，這不只是一瓶威士忌，更是一段跨越時間與空間的旅程，一次讓味覺與記憶連結的體驗，每一口地細細品嚐，感受那記憶中溫暖陽光灑落在車站上、列車緩緩駛過的場景，以及旅途上每個細微而溫暖的瞬間，更讓每位收藏者都能在香氣與口感中，找回屬於自己的專屬旅程回憶。

◎《FTNN新聞網》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒；未滿十八歲禁止飲酒。

