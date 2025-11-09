再控南非白人遭屠戮 川普：美國不會出席G20約翰尼斯堡峰會

2025年5月21日，美國總統川普在白宮會見南非總統拉瑪佛沙，指控南非白人遭到「種族滅絕」。美聯社



美國總統川普多次指控南非白人遭「種族滅絕」，他近日再次批評南非主辦20國集團（G20）峰會是「徹底的恥辱」，揚言將不會派員出席，令南非外交部稱白宮此舉「令人遺憾」。

G20峰會將於本月下旬在約翰尼斯堡舉行前夕，川普（Donald Trump）7日在自家社群平台Truth Social發文稱，源自荷蘭殖民者及法、德移民後裔的南非白人（Afrikaners）正遭受屠戮，他們的土地與農場遭到非法沒收。

「G20峰會在南非舉行是徹底的恥辱」，川普強調：「只要這些侵犯人權的行徑持續，美國政府將不會有官員出席（峰會）。」

英國廣播公司（BBC）指出，川普先前曾表示，南非根本不該加入20國集團，並稱將派遣副總統范斯（JD Vance）代為出席，但白宮現已聲明，美國政府將無官員出席此次峰會。美國將在南非之後接任G20峰會主席國。

對此，南非外交部發聲明，指白宮此舉「令人遺憾」，並稱將南非白人描述為純白人族群的說法有違歷史事實。「此外，所謂該族群遭受迫害的說法，亦缺乏事實依據。」

川普自今年1月重返白宮以來，多次指控南非歧視白人少數族群，並在5月於橢圓形辦公室會見南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）時，當面指控南非白人遭「種族滅絕」。南非政府對此予以駁斥。

川普政府已授予南非白人難民身分，並在上月30日發布聯邦公報，將2026財政年度的難民收容上限訂為7500人，僅為前總統拜登任內制訂的12.5萬人上限的6%，創下歷來最低紀錄，而且僅優先考慮南非白人，引發爭議。

G20於1999年亞洲金融危機爆發後成立，成員國掌握全球超過85%的財富，其宗旨在於恢復經濟穩定。2008年再度爆發全球金融危機後，G20召開首次元首峰會，以推動國際合作因應動盪。

