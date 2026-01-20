再控司法把柯文哲當賤人賤狗 陳佩琪：京華城是21世紀的冤案奇案

記者李鴻典／台北報導

前民眾黨主席柯文哲近日開始現身各地，妻子陳佩琪也沒閒著，她今（20）天再度發文控訴司法，她稱「京華城是21世紀的冤案與奇案」，她還說，檢察官和法官把柯當成『賤人賤狗』、『豬狗不如』，並怒吼，台灣人永遠不要低估民進黨無恥的程度。

陳佩琪也沒閒著，她今（20）天再度發文控訴司法，她稱「京華城是21世紀的冤案與奇案」。（圖／翻攝自陳佩琪臉書）

陳佩琪稱，京華城容積率的通過，是『獨立』在台北市政府外的都委會委員討論後通過的，全程公開上網，且LIVE 線上同步直播，誠如先生說的，檢察官要是不滿結果，就直接羈押都委會委員去問就好了，「現在反倒通過的人沒事，而是羈押我先生一年不放？」

陳佩琪說，當然，除非檢察官有查到都委會委員開會前，柯文哲跟都委會委員有『犯意聯絡』、或一起吃飯什麼的，那就應當別論，想請問你們有查到這些嗎 ？「他說他完全不知道都委會委員有誰， 在何時開會啊？！」

陳佩琪說，柯文哲65歲了，在社會上也算是個有歷練的人了，當了25年的醫生，也救活了許多病人，從政後當過首都市長，也經過了這幾年的的黨主席歷練，說他在社會上也算是個咖(somebody)了，應該不為過，他的人權理應更受矚目、更受重視才對，不是要特權，就只是要『公平』兩字，而我們有嗎？

陳佩琪控訴，2024年8月30日、檢廉兵分50-60路來家裡搜索，搜索處甚至和我們一點也沒關係的都敢來，搜索票上瞎掰一堆所謂貪汙嫌疑(起訴書上都消失了)，法官不知有沒有跟林俊言查證其真實性，就兩眼一閉，都核准、放行了…

陳佩琪還控，從林俊言寫的理由、到下面審核法官的背書，證明了她說的：『柯文哲的人權就是個屁』是一點都沒說錯…檢察官和法官把他當成『賤人賤狗』、『豬狗不如』，不把他當人看，搜索票上瞎扯幾句，法官就簽核了，「我不相信法官在搜索票上的功用僅是橡皮圖章用而已，完全不需查證上面寫了什麼，可以連審都不審，連察都不察， 就放行讓它出去？」

相信司法對搜索票上載明的理由應有審核機制，也相信高階知識份子不會棄守自己的專業，不會讓人把自己當橡皮圖章使用，所以搜索柯文哲的理由，法官有向林俊言求證過嗎？還是柯文哲就是賤人、賤狗、賤命，搜他、押他、踹他，隨便你們高興？

陳佩琪提到，「大家知道我先生當時有多慘嗎？不只要被羈押，還要被禁見，所有司法可以羞辱到他、可以整肅到他的手段，全都使盡全力拿出來用…」

陳佩琪說，先生最近訪問中提到，民進黨就是要把他關好、關滿到34個月，「而我是聽人說民進黨要用不同的案件持續把他關押到死為止，他自己說了，當時已經知道自己有可能死在獄中，心裡已有準備了…」

陳佩琪並稱，民進黨極盡可能地羞辱我們，想要讓全球的人知道你們手段有多高竿、有多兇殘，而我們有多悽慘嗎？ 那沒問題啊，我把我們的悲慘遭遇公布給全世界的人看…

她控訴，台灣號稱是人權社會，民進黨說他們是靠人權起家，聽了民進黨口中講出的這種世紀大謊言，大家不覺的這個黨有夠可笑的嗎？什麼時候民進黨說謊已經跟呼吸一樣自然了？

「是的，台灣人永遠不要低估民進黨無恥的程度、台灣人永遠不要低估民進黨無恥的程度、台灣人永遠不要低估民進黨無恥的程度！往後我會用我的餘生一直寫、一直寫， 寫到天涯海角的每一個角落，寫到我進棺材的那一刻為止，寫到民進黨下台的那一天才停…」

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

陳佩琪列出6點質疑，「大家是否可以跟我一樣感受到司法的脆弱呢？大家一起來幫幫它、救救它吧！」（圖／翻攝自陳佩琪臉書）

