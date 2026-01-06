再控陳玉珍喬中華電信人事 馬郁雯曝關鍵對話：猶如金門土皇帝

國民黨立委陳玉珍近期遭爆介入中華電信人事案。(資料畫面)

國民黨金門立委陳玉珍屢被控介入中華電信人事案，民進黨台北市議員擬參選人馬郁雯今（6日）再貼出陳玉珍疑喬人事的對話紀錄，並指控她至少施壓3個人事案（翁姓職員、李姓員工、陳姓職員），恐已違反《貪汙治罪條例》。

國民黨金門立委陳玉珍先前被控以指名方式，要求提報金門工務科二股翁姓職員升遷。民進黨台北市議員擬參選人馬郁雯今（6日）再貼出陳玉珍與金門地方有力人士的對話，內容顯示，對方詢問陳姓職員人事案是否有轉圜空間，陳玉珍則回應，「已通知中華電信，陳姓職員目前任中華電信公務課股長，調到中華電信行動分公司擔任股長，這也是升官」。

另外，馬郁雯也揭露，113年10月3號，陳玉珍與另名金門地方人士強調，與中華電信已經協商完成，雖未讓陳姓職員補公務課長的空缺，但讓他提升到另外一個空位，也是升官，「那個缺的職等以後也是會到280」。

馬郁雯貼對話紀錄，疑地方人士向陳玉珍詢問中華電信人事案。(翻攝自馬郁雯臉書)

馬郁雯稱，實際向相關單位查證後，該名陳姓職員在中華電信任職已40年，先前升官遭阻，陳玉珍還向中華電信高層表示「如果要升，不能在金門中心直升，一定要轉換單位到行動分公司，如果他願意才勉強同意」，讓馬郁雯忍不住痛批「這不是金門土皇帝，什麼才是金門土皇帝？」

馬郁雯提到，案發至今，陳玉珍至少已施壓3個人事案（翁姓職員、李姓員工、陳姓職員），已經符合《貪汙治罪條例》第六條：明知違背法令，圖自己或他人不法利益。可處5年以上有期徒刑，併科新台幣3千萬以下罰金，「有沒有喬人事？我想，陳玉珍委員心裡很清楚」。





