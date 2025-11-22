籲支持政院版財劃法 卓榮泰：新北統籌分配款增加六都最多
〔記者羅國嘉／新北報導〕台61線西濱快速公路，新北市至苗栗縣路段平交路口改善工程－新北段，今(22日)在林口舉行動土儀式。行政院長卓榮泰出席主典，並再次提及政院版財劃法。他強調，政院提出的財政收支劃分法旨在調配各縣市均衡發展，並提升地方自主財源，依院版計算，調整人口與土地權重後，新北在統籌分配稅款與一般性補助將是六都中最高，呼籲立法院審慎檢視院版，以落實中央與地方事權合理化。
卓榮泰指出，這幾年中央在新北投入大量建設，不論是高速公路、快速道路、捷運軌道、醫療系統或文化觀光設施，中央與新北市府都密切合作。目前新北正在進行的各項建設合計約8800億元，其中中央補助超過4600億元。中央地方攜手，才能把大型基礎建設完整推動。
卓榮泰表示，此次政院提出的財政收支劃分法，就是希望中央有能調配各縣市均衡發展，也讓地方擁有更充裕的自主財源。若依政院版計算，新北市在人口與土地面積權重調整，像是納入65歲長者、14歲以上人口加成1.2倍來計算，統籌分配稅款與一般性補助將是六都中增加最多。除了六都，非六都也要同步發展，才能實現總統賴清德所強調的均衡台灣理念。也希望立法院能重新審慎看待院版，以提升中央與地方事權合理。
更多自由時報報導
綠營籲挺政院版財劃法 新北市府：下修地方財源 未公布完整指標
「月世界」垃圾山影武者李有財 曾違紀選議員被國民黨撤銷黨籍
遭陳菁徽指力挺「月世界」垃圾山主嫌 陳其邁怒了將提告
照顧農民！賴清德宣布公地放領重啟 符合3條件者可申請
其他人也在看
預計118年完工 台61線平交路口立體化新北段動工
【民眾新聞葉柏成新北報導】台61線西濱公路平交路口立體化工程新北段今（22）日舉行動工典禮，由中央投入超過27 […]民眾日報 ・ 15 小時前
籲支持行政院版財劃法 卓榮泰：修法通過後「新北增額六都最高」
台61線西濱快速公路「新北至苗栗路段平交路口改善工程—新北段」今（11/22）在林口舉行動土典禮，行政院長卓榮泰親自出席主持。他致詞時提到，行政院版《財政收支劃分法》修法通過後，新北市在統籌分配稅款與一般性補助的增額「將是六都最高」。太報 ・ 18 小時前
曝韓國瑜曾召開會議善意回應院版財劃法 陳培瑜：遺憾傅崐萁沒點頭只能晾一旁
新版《財政收支劃分法》分配公式錯誤，導致部分縣市分得統籌分配稅款不如預期，尤其離島部分，立法院昨天三讀通過《財劃法》修正案，更正分配公式錯誤。民進黨立法院黨團書記長陳培瑜今（11/22）天在臉書揭露，因應行政院版《財劃法》修正草案送進立法院，立法院長韓國瑜曾經提出等到政院版本付委後，再併同國民黨的離島公式調整條文一起討論，但不被國民黨立院黨團總召傅崐萁採納，這體現了誰才是權力領袖，沒有傅崐萁的點頭，韓國瑜對內對外何來話語權？太報 ・ 21 小時前
政院版財劃法凶多吉少？民眾黨團揚言退回
行政院會20日拍板政院版《財政收支劃分法》修正草案，整體挹注地方經費高達1兆2002億元，民進黨立院黨團呼籲在野黨理性討論。不過，民眾黨立院黨團副總召張啓楷今（22）天表示，民眾黨團立場明確，將退回政院本，並要求行政院遵循法定版本執行，不得以與三讀內容相抵觸的方式重新調整地方財源。中時新聞網 ・ 20 小時前
新北統籌分配稅款六都增加最多 卓榮泰籲立院重新審視
《財劃法》爭議持續延燒，21日立法院會三讀通過國民黨提出《財劃法》第16之1條修正案。行政院長卓榮泰22日出席「台61線西濱快速公路平交路口改善計畫新北段」動土典禮時受訪指出，行政院版《財劃法》就是希望中央能協助各縣市均衡發展，新北市統籌分配稅款與一般性補助是六都中增加最多，希望立法院能重新審慎看待院版。中時新聞網 ・ 19 小時前
行政院長卓榮泰出席台61線路口改善動土典禮 (圖)
行政院長卓榮泰（中）22日赴新北林口出席「台61線快速公路新北市－苗栗縣路段平交路口改善工程－新北段」動土祈福典禮。中央社 ・ 19 小時前
政院版財劃法 李四川：修法應讓各縣市「不滿意但接受」
[Newtalk新聞] 行政院昨通過政院版財政收支劃分法修正草案，草案將送立院審議。台北市副市長李四川（21日）表示，各縣市都有各自不同狀況、立場，籲財政部長莊翠雲傾聽意見，那怎麼樣修，讓大家大概在不滿意之下，還是可以接受。 李四川上午出席活動接受媒體聯訪，被問到對於政院版財劃法的看法，李四川回應，因詳細狀況北市府財政局等相關局處還在研擬，他昨去行政院會，也跟行政院長、部長報告過，他在2014年當行政院秘書長，就財劃法開好幾次會議，要把財劃法修、提出草案，說實在是不簡單，所以他昨天也跟行政院長卓榮泰、部長說，對於他們提出來財劃法，說實在，敢拿出來，那在行政院就是走出一大步。 李四川指出，當然，各縣市都有各自不同的狀況，也有不同立場。假設像分配指標的農林漁牧，當然會對大概南部的狀況較有利，若沒把工業的產值放進去，當然桃園市就會有點意見，所以他昨天跟院長、部長講，當初為什麼沒辦法修正，最大的問題就是這餅就這麼大，原則上，被切了、被拿掉了都不高興，拿的人也不高興，因為會認為拿得太少。 李四川說，這法案出來後，還要經過立法院審查，在立院應就各個所有條文、各縣市怎麼樣取得，也許各縣市沒辦法滿意，新頭殼 ・ 1 天前
台南白河大火！大量廢棄物火勢延燒 4怪手支援搶救
當時共出動白河等分隊，共計5輛消防車與10名警消人員前往處理。然而，由於廢棄物堆放範圍龐大、火勢控制困難，消防隊在20時48分請求增援。消防指揮中心迅速於20時52分通報環保局，並通知自來水公司、台電、瓦斯公司等單位協助處理現場狀況。區長亦到場指揮應變，相關單位同步...CTWANT ・ 1 天前
非洲豬瘟、問題蛋流入！盧秀燕：把關者被罵到臭頭 綠營反轟甩鍋
台中非洲豬瘟盧秀燕抱怨委屈，發現的把關者被罵到臭頭，但民代反轟盧秀燕，非洲豬瘟疫調荒腔走板她不願負責，只會甩鍋中央。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
基隆污水下水道接管 議員要求輔導民眾與補助
基隆市污水下水道接管率截至今年9月底達44.39%，是全台第5高、直轄市以外的縣市第一高，但議員質疑民眾未如期接管會開罰，要求市府也應比照其他縣市，提供接管輔導與補助。基隆市長謝國樑表示，將比照外縣市輔導民眾入戶接管，未來也不排除會提供補助。自由時報 ・ 21 小時前
李四川條款通過 李彥秀：2026絕對不會缺席
[NOWnews今日新聞]國民黨團推動有「李四川條款」之稱的《地方制度法》第55條修法，刪除直轄市得設第3名副市長的250萬人口門檻，明定直轄縣市首長皆設3位副市長，昨天三讀修正通過。對此，國民黨立委...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
日福島5縣食品我全面解禁 卓榮泰：依國際標準、科學證據維護食安
日本福島食品管制14年，衛福部食藥署21日公告取消日本食品輸台需附產地證明與輻射檢測報告，日本福島5縣食品即日起全面回歸一般進口管理。對此，行政院長卓榮泰今（22日）表示，中央依國際標準與科學依據維護食品安全，而過去日本十多年逾20萬件抽驗均未出現不合格，相關措施皆依程序與法令進行。自由時報 ・ 20 小時前
《其他電》被動元件銀漿漲價 台廠跟進
【時報-台北電】被動元件產業再傳漲價聲浪，受到銀價大幅上漲衝擊，銀漿（導電漿）價格啟動調漲，日系廠商率先調漲銀漿價格之後，被動元件業界傳出下月醞釀第二波調漲，台廠也跟進調漲銀漿價格，此為五年以來首次調漲，電感、晶片電阻再面臨直接材料上漲壓力。 據了解，銀漿價格並非由台廠領漲，日系廠商已經啟動第一輪調漲，為三年以來日廠首次調價，近日業界再傳出，日廠醞釀下月啟動第二波調漲，台廠將跟進，為台廠近五年來首次調漲銀漿價格。 業界分析，電感及晶片電阻均會用到銀漿，只是比例上電感用銀最多，占電感材料成本愈來愈高，介於30％～50％，且因直接材料影響產品品質，被動元件廠更換銀漿供應鏈的意願不大，銀漿價格調漲之下，電感成為海嘯第一排。 而晶片電阻廠也表示，今年膏體的成本壓力相當大，材料成本已經上漲了超過10％，據晶片電阻廠統計，材料成本占總成本的50％，其中導電漿跟電阻油墨又占材料成本的80％，推估導體跟電阻油墨約占總成本30％～40％，尺寸愈大的產品，導電漿跟電阻油墨用量就用大，材料成本占比就越高。 白銀價格飆漲成為今年被動元件漲價潮的濫觴，根據倫敦金屬交易所（LME）的報價，白銀每盎司報價仍在50美時報資訊 ・ 23 小時前
長平觀察：上海人為什麼關心起政治來了？
境外蛆和國產蛆哪一種更臭？上海校園餐飲承包商民營企業綠捷公司被查出腐敗大案，暫時由國有企業光明集團接管。時事評論作家長平指出，「國進民退」潛藏著更大的食品安全風險。德國之聲 ・ 1 天前
刑事局首創新作法 在臺北大巨蛋舉行之 民歌大團圓 演唱會 巨幅銀幕及143面電視牆同步向銀髮族強力放送反詐騙宣導
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】刑事局反詐宣導首度進軍臺北大巨蛋演唱會場，針對銀髮族高發之詐騙手法宣導影片，在銀髮 […]民眾日報 ・ 19 小時前
影/慶祝活動傳槍響民眾尖叫逃命 美聖誕點燈儀式4人受傷
美國北卡羅萊納州驚傳槍擊事件！當地時間21日晚間，在康科德市舉行的聖誕樹點燈儀式上傳出槍響，共有4人中彈受傷，其中3人傷勢嚴重。中天新聞網 ・ 20 小時前
日現役自衛官持刀殺傷女子 犯案後騎20公里腳踏車逃回基地
日本東京近日發生一起傷人案，一名40多歲女子遭人持利刃刺傷腹部而重傷。案發警方逮捕一名現役自衛官，且尋獲犯嫌作案後用來逃跑的腳踏車。經調查，犯嫌刺傷女性後，騎了20公里的腳踏車回到駐在基地。太報 ・ 20 小時前
台61線西濱新北段高架化動土 2028年完工
台61線西濱快速公路新北到苗栗路段平交路口改善工程新北段今天（22日）在林口動土，工程採高架立體化，工程總經費逾13.4億元，預計2028年8月完工，作為30公里高架化的第一段，串聯未來北台灣交通路網及西部走廊快速道路布局，也提升行車效率與行人安全，讓車輛通行可減省15分鐘，肇事件數每年約可減少38自由時報 ・ 19 小時前
終結14年輸入限制 日本福島5縣食品全面回歸常態管理
2011年311福島核災後，台灣暫停輸入福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等縣食品，迄今14年，期間歷經兩次鬆綁，今天傍晚衛福部食藥署宣布，即日起，正式取消日本福島5縣食品檢附產地及輻射檢測等雙證管理、100%逐批檢驗等管制，回歸常態管理。NOW健康 ・ 23 小時前
籲支持政院版財劃法 卓榮泰：新北增加數六都最高
（中央社記者吳書緯新北22日電）行政院會20日送出院版財劃法修正草案，行政院長卓榮泰今天赴新北參加開工典禮時表示，依照政院版財劃法，新北市未來在統籌分配稅款與一般性補助款，增加數是六都最高，他希望六都與非六都有所平均，做到中央與地方的夥伴關係提升。中央社 ・ 20 小時前