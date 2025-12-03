再提台灣問題！高市早苗：尊重《中日聯合聲明》 對台立場不變

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係緊張，她今在參院全體會議上表示，基於《中日聯合聲明》表明的承認中華人民共和國是中國唯一合法政府，這一立場「沒有改變」。

日本首相高市早苗。（圖／美聯社）

綜合日媒報導，日本公明黨議員竹內真二表示，高市先前在國會答詢時稱「台灣有事可能構成存亡危機事態」的影響，追問高市日本政府對台灣的立場，是否仍與「中日聯合聲明」一致，並未改變。

高市對此回答，「我國對台灣議題的基本立場，與『中日聯合聲明』一致，這個立場沒有任何改變。」根據1972年《中日聯合聲明》，日方承認中華人民共和國是中國唯一合法政府。

廣告 廣告

與此同時，日本《共同社》2日報導，日中友好議員聯盟幹部、議員小淵優子日前與大陸駐日大使吳江浩會面。小淵優子是前首相小淵惠三的女兒，在父親去世後接手選區進入政界。

報導指出，這場會談中，日中議員聯盟多名成員就高市早苗「台灣有事」發言，作出相關說明，並表達有意於年內訪問中國大陸，不過報導表示，目前中方尚未給出明確回應。

延伸閱讀

MLB/天使砸195萬美元開福箱 網羅前藍鳥王牌馬諾亞入隊

MLB/紅襪新同學無情怒噴老東家 直言不喜歡洋基

MLB/前富邦洋投簽下大聯盟約 1年260萬美元成太空人