再提台灣搶生意「可恥」 川普：晶片將回流美國製造

美國總統川普表示，晶片將回到美國製造。(AP)

美國總統川普於當地時間17日再度提到台灣，他表示，台灣搶走全部的晶片生意，在這方面，美國「愚蠢地」輸給台灣，不過現在晶片將回到美國生產製造。

美國總統川普於當地時間17日在白宮橢圓辦公室接受媒體訪問，針對H-1B工作簽證政策，他表示，預計將在接下來的1年取得大部分的晶片市場，不過必須先訓練美國國內勞工。

川普指出，在過去，美國是主要生產晶片的國家，不過後來卻「愚蠢地」輸給台灣，現在台灣幾乎生產製造100%的晶片，相當可恥，但好消息是，晶片製造商因關稅政策的關係正回流美國。

川普直言，即使產業回流，也不是因為拜登時期推動的《晶片法案》導致，「晶片法案就是一場災難，我們給了其他國家、公司一堆錢，但它們做的卻是搶劫。美國曾占100%的晶片生意，現在卻全都跑到台灣和南韓，尤其是台灣。」不過，多虧關稅政策，美國的生意受到保護，川普認為，美國將有可能在短時間內製造大量晶片，取得晶片市場。





