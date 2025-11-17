再提台灣搶走晶片生意！川普：即將回流美國

▲美國總統川普17日在白宮會見傳媒時，再度提到晶片與台灣。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump），當地時間17日在白宮會見傳媒時，再度提到晶片與台灣，重申台灣搶走幾乎全部的晶片生意，但好消息是，該產業接下來幾年將會回流美國。

當天在白宮橢圓辦公室，川普是在被問到有關H-1B工作簽證政策時，以晶片製造為例，聲稱美國不再生產製造晶片，但接下來的1年預計就能取得大部分的晶片市場，不過必須先訓練其國內人力以事生產。

川普表示，過去美國是主要生產晶片的國家，後來卻愚蠢的輸給台灣：「非常非常愚蠢」，這是因為某屆總統（暗批前任拜登）造成的，現在幾乎是由台灣生產、製造近100%的晶片，相當可恥，但好消息是，它們即將回流到美國。

川普強調，即使產業回流，也不是因為拜登時期推動的《晶片法案》，直言：「晶片法案就是一場災難，我們給了其它國家、公司一堆錢，但它們做的卻是搶劫我們。」

川普並補充道，多虧了關稅，美國的生意受到保護，認為美國在很短的時間內，就有可能製造世界上大多數的晶片。

