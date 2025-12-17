再提台灣有事！高市早苗：日方立場「沒有改變」 加強對陸說明

日本首相高市早苗「台灣有事」說法引發中日關係緊張，至今沒有緩解跡象，她今天重申，日本政府的現有立場「沒有改變」，未來將持續向中國大陸和國際社會闡明。

日本首相高市早苗。（圖／美聯社）

《日本放送協會》（NHK）報導，高市早苗今在國會特別會議閉幕後舉行記者會，做出上述表示，她表示，自己與美國總統川普（Donald Trump）建立互信關係，「可以隨時與他通話」，並強調將繼續進一步發展日美關係。

對於近期中日關係風波，高市指出，「中國是日本重要的鄰國，我們需要與中國建立建設性和穩定的關係。」她談到自己11月在國會就所謂「台灣有事」作出的回應時指出，「這不會改變日本政府的現有立場。我們打算在各個層面持續向中國和國際社會闡明這一點。」

此外，鑑於安全環境的劇烈變化，高市表示，日本需要獨立自主做出決定，從根本上加強其國防能力，並表示有意在明年加快對包括《國家安全戰略》在內的3份安全相關文件的修訂討論。

最後，她強調，「高市內閣才剛剛開始。我們一定會讓日本列島強大繁榮，再次將日本推向全球繁榮的巔峰。在實現這一目標之前，我們將作為決心與進步的內閣永不放棄，並將為國家和人民竭盡全力。」

