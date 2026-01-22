再提市民有感政策！民進黨宜蘭縣長候選人林國漳主張「弱勢健保全額免費」3萬多人可望受惠：就醫零負擔

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳律師今（22）日發表社福政見，承諾上任後將全力推動「弱勢健保全額免費」補位計畫。林國漳主張，真正的醫療人權不應只是「看得到病」，更要讓鄉親「付得起費」。他預計編列2億384萬元專款，精準補足現行制度缺口，受惠人數估達 3萬940 人。林國漳表示，政府多承擔一分，就能讓宜蘭辛勞的三明治家庭少一分焦慮，並確保宜蘭弱勢鄉親就醫零負擔。

曾長期擔任法律扶助基金會分會長的林國漳律師指出，雖然台灣2016年早已實施健保欠費不鎖卡的政策，確保民眾「看得到病」，但對於許多「上有老、下有小」的弱勢三明治家庭而言，每個月累積的健保欠費與隨之而來的滯納金，依然是沉重的心理負擔與經濟債務。

林國漳並說，這份計畫不僅是為了讓鄉親看病，更是為了讓那些負擔家計的弱勢勇士們，能放下心中對債務的恐懼。

林國漳逐一盤點現行制度下仍須自付保費的邊緣族群，並提出「精準補位」策略，將剩餘差額全數由縣府支應，包含中低收入戶、中度身障者、輕度身障者、55歲以上原住民，健保全額免費。

林國漳強調，這項計畫總預算約2億元，透過精準補齊中央與地方的政策落差，能有效減輕三萬多名鄉親的負擔。這不只是發放津貼，更是預防「因病而貧」的社會安全投資，因為「因病致貧」往往可能不是因為一次性的手術費，而是因為長期經濟拮据導致「不敢看小病」，最後拖成大病，讓家庭支柱倒下。

「補助保費，是為了讓鄉親敢於及早就醫」，林國漳說，這不僅是福利，更是一場守護宜蘭家庭尊嚴與健康的精準行動，他將以法律人的專業與公益人的熱忱，確保每一分公帑都精準補位，讓宜蘭成為全台灣最溫暖、最具醫療正義的縣市。

（圖片來源：林國漳辦公室）

