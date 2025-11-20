再提美國晶片生意遭搶走 川普：我不責怪台灣

川普政府捨棄拜登時代的晶片限制，美國商務部宣布，出售AI人工智慧晶片給阿聯酋的G42公司，和沙烏地阿拉伯的Human，兩間公司都獲准採購相當於3萬5000顆輝達GB300晶片，另外路透社獨家報導，美國總統川普可能延後實施半導體關稅，今天川普在美國、沙烏地投資論壇發表演說，輝達執行長三度被點名，川普重申美國需要外國勞工的立場，再提如果有關稅半導體就不會到台灣等海外市場。

美國總統川普在美沙投資論壇上稱讚輝達執行長黃仁勳 （圖／達志影像美聯社）

美國川普政府正式宣布放寬對阿聯酋G42公司及沙烏地阿拉伯Humain公司的AI晶片出口限制，允許這兩家公司採購相當於35000顆輝達GB300晶片。同時，路透社獨家報導川普可能延後實施半導體關稅。在美國、沙烏地投資論壇上，川普多次點名輝達執行長黃仁勳，強調美國需要外國勞工協助發展半導體產業，並表示如實施關稅，半導體產業將不會移往台灣等海外市場。

在華府舉行的美國-沙烏地投資論壇上，川普對滿場企業界人士發表演說，其中科技界風雲人物黃仁勳多次被提及。川普花了三分鐘強調美國需要外國勞工的重要性，他甚至表示如果沒有黃仁勳的台灣朋友，美國很難將全球半導體產能的一半帶回國內。

川普認為美國無法僅靠本地勞動力發展半導體產業，他指出不可能從失業人口中直接找人來運作大型晶片廠。他表示外國專業人才能教導美國人製造晶片，而在短時間內，美國人就會掌握技術，屆時這些外國專業人才可以回到自己的國家。

川普也提到美國曾在30至40年前領導整個晶片產業，佔有100%市場，但後來被其他國家如台灣搶走。他不怪台灣，而是批評之前的美國總統不懂得運用關稅保護產業。他表示若當時對海外生產回銷美國的產品課徵250%關稅，就不會有公司離開美國。

在演說中，川普還關心輝達最新晶片Blackwell的發展狀況。他自豪地表示已終結拜登時期對人工智慧產業施加的限制，並宣示將打造全球最強大、最具創新性的AI生態系，簡化審核程序。當天，黃仁勳與馬斯克同台宣布與沙烏地阿拉伯的人工智慧公司Humain合作建構數據中心，耗電量將達500兆瓦，相當於10萬戶家庭一整年的用電量。美國政府很快將批准對沙烏地阿拉伯出口先進AI晶片，這對輝達和超微來說無疑是好消息。

