再提美國晶片產業被拿走 川普：我不怪台灣

美國總統川普（Donald Trump）日前抱怨，美國讓晶片製造外移，導致如今幾乎100%的晶片都在台灣生產，非常可恥。但他於19號又公開表示，他不怪台灣，只是感嘆前朝總統沒能保護美國產業。

川普再度談到晶片產業外移時說到，美國在30至40年前領導晶片產業，當時市占百分之百，如今被奪走，台灣等地佔據了晶片生產，但他表示不怪這些國家，因為是前總統沒有保護自家產業。川普感嘆，如果當初規定外流晶片產品賣回美國時，須繳納250%關稅，就不會有人離開，如此一來，英特爾就會成為產業巨頭。

