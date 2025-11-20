再提美國晶片產業被搶走 川普曝真正原因：不怪台灣

美國總統川普再度提到台灣。（AP）

美國總統川普近日再提及晶片產業，他表示，台灣幾乎壟斷市場，令人感到羞恥，不過美國晶片產業流失的真正原因，在於歷任總統未能有效保護本地產業，並非台灣的錯。同時，川普也在社群平台轉貼輝達執行長黃仁勳的言論，展現推動美國重新工業化的決心。

美國總統川普19日出席沙烏地阿拉伯投資論壇時再度提到台灣，他表示，美國曾在30至40年前主導晶片市場，當時掌握產業整體，不過現在這一切卻全都被拿走。川普強調，台灣等地雖占據晶片產業，但他並不怪罪這些國家，真正問題在於歷任總統未能有效保護本地產業，若美國當初向外流的晶片產品課徵250%的關稅，產業就不會離開，而英特爾（Intel）等企業將會成為產業中的巨頭。

川普也大力支持引進外國技術人員，他認為這是重振美國晶片產業的關鍵，例如亞利桑那州的晶片工廠的大型設施需要大量技術人員進駐運營，希望專家能教導美國人員相關技術，以加速本地生產。同時，川普還反問坐在論壇台下的輝達執行長黃仁勳，是否同意美國工人有能力在短期內學習晶片相關技術，他相信，這些外籍專家最終能幫助美國工人勝任未來的高科技產業。

川普更在社群平台轉貼輝達執行長黃仁勳的言論，「不到一年，我們就已經在美國製造最先進的AI晶片，這一切都源於川普總統希望讓美國重新工業化的目標，他的關稅政策是推動這件事成真的關鍵催化劑」、「正如我承諾的那樣，輝達最先進的AI晶片Blackwell生產已經開始。在美國發明AI、製造，為美國和全世界而打造」、「我們正在實現美國製造，是因為川普總統」，展現推動美國重新工業化的決心。





