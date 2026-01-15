再提「2027」戰爭! 美印太司令 : 「突出戰爭形式」可擾亂決策無需開一槍
[Newtalk新聞] 據《產經新聞》近日報導，美印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo） 12 日出席「檀香山防務論壇」（The Honolulu Defense Forum）時發表演講稱 : 「從現在到 2027 年 8 月 1 日（ 人民解放軍建軍 100 周年紀念日 ）之間，隨時都可能爆發一場所謂的『必要之戰』（war of, quote, necessity）；而在 2027 年 8 月之後，隨時都可能爆發一場『選擇之戰』（war of choice）」，因此，印太司令部必須從現在開始做好準備。
帕帕羅稱，資訊作戰、認知作戰和網路作戰作為一種「突出的戰爭形式」，是正在重塑現代衝突的 3 大「宏觀趨勢」（meta trends）之一，「可以利用資訊環境，讓人們的認知超越事實，擾亂決策而無需開一槍」。美印太司令部做好準備的方式之一就是將資訊作戰融入「每一項計畫、每一項投資、每一次行動」。
帕帕羅強調，印太司令部近期在印太地區推進 3 個方面行動：
一是加強太空領域能力，包括全天候監視能力；
二是擴建夏威夷地區的艦船碼頭等基礎設施；
三是利用配備人工智慧的無人機與盟軍共用戰場態勢等情報資訊。
「檀香山防務論壇」是由美國夏威夷的非營利外交政策研究機構—太平洋論壇（Pacific Forum International）主辦的年度會議，通常以印太地區安全與防務合作為核心議題，參會者包括美國、美國盟友與夥伴國以及防務與科技領域企業，旨在融合美盟軍事戰備需求與具體能力，提出具體建議，以彌合印太地區防務方面的差距。
本屆「檀香山防務論壇」於 11 日至 13 日舉行，主題為「印太地區戰備與威懾的運作」，主要討論 5 個方面議題： 1.拓展與提升當前可信威懾能力；2.網路化體系架構：從概念走向現實；3.強化關鍵系統應對多域威脅的能力；4.依託資訊、人工智慧與資料獲取作戰優勢；5.通過合作推動創新，振興國防工業基礎。
分析認為，美印太司令部司令帕帕羅在「檀香山防務論壇」發表的相關言論，反映了美軍對印太地區安全形勢發展的戰略判斷、戰備重點以及主要舉措，進一步表明了其主要作戰對手為中國。
