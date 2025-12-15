再揭茶葉公司得標國安敏感標案 王鴻薇：負責人曾多次偽造廠商資格

國民黨立委王鴻薇、羅智強今（15日）再爆料，具敏感性涉及資安與國安業務範疇的國安採購案，竟然是由一間位於高雄的資本額僅10萬的茶葉公司「鴻璋茶業」得標。（圖／鄒保祥攝）

國防部軍購標案遭在野猛攻，國民黨立委王鴻薇、羅智強今（15日）再爆料，2022年國防部海軍司令部伺服器標案及維護標案，內容具敏感性，涉及資安與國安業務範疇，如此國安採購案，竟然是由一間位於高雄的資本額僅10萬的茶葉公司「鴻璋茶業」得標，痛批維護方法是要到國防部泡茶嗎？

王鴻薇今表示，鴻璋茶業公司前負責人黃鴻鈞，至少涉及3起偽造廠商資格投標，也有被告判刑紀錄，但這樣的廠商非但沒有進入黑名單，今年又得標國防部標案，統計下來近10年平均每年得標1000萬的標案金額，且至少涉及9件國防部相關標案，簡直讓人不可思議。

王鴻薇痛批，最扯的是，立法院長韓國瑜上任後，鴻璋茶業被抓包偽造資格，拒絕給付後，鴻璋茶業及黃鴻鈞居然還提告韓國瑜，最後敗訴收場。

她進一步指出，黃鴻鈞更有多次偽造廠商資格投標紀錄。除立法院案件外，偽造廠商資格的對象還包括國立台南藝術大學、法務部等機關，更被法務部提告詐欺，最後判刑確定。為何這樣的廠商與負責人不但沒有列入黑名單，還可以持續得標政府標案，政府採購顯然有極大的問題。

王鴻薇更表示，查閱同址黃鴻鈞負責人的公司的國防相關標案紀錄，還有得標2018年度、由國防部海軍司令部的海軍左營後勤支援指揮部公開招標之「聯合對抗戰術模擬系統電腦兵棋系統維護」案，這種偽造資格的劣質廠商，連兵推系統都可以得標維護，是把國防當開玩笑嗎？

王鴻薇強調，這幾天國人看得很清楚，我們的國防採購，跟室內裝修公司買炸藥、跟鞋商可以買子彈，讓茶葉公司維護國防兵推系統，這些荒謬的案例，如何能讓人信任國防部的專業？放心國家安全？

羅智強也說，黃鴻鈞在同址另設鈞威科技有限公司、鈞立科技有限公司，長年得標中南部縣市及中央部會、國防資安標案。根據經濟部資料，該茶葉公司於2022年底才更換公司所營事業資料，增加相關電腦及資安業務，隔年即得標國防部標案。

羅智強批，這幾天相關例子層出不窮，難道國防部還不思檢討，全面徹查並暫停相關標案嗎？這些案子背後的人，不就是最大的國安疑慮嗎？



