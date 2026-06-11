再揮刀砍特戰傘訓預算2億元...馬文君發文質疑國防部：有無需求、採購方式合理？

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國民黨立委馬文君除提案刪減外交部媒宣費1億元、台美國防部共同合作評估案（JFD）預算5000萬元，針對陸軍編列「高空滲透跳傘訓練模擬器」建置案預算5億1072萬元，也提案刪3億、凍5000萬元，後經協商改減列2億元。 對此，馬文君發文強調「支持特戰訓練，但更要把預算講清楚」。她表示支持國軍精進特戰能力，也支持必要訓練投資，但任何涉及高額預算的重大建案，都必須先回答以下兩問題。 馬文君表示，第一，到底有沒有需求？第二，採購方式是否合理？她說明，經協商後，待陸軍提出完整說明後始得解凍，「這不是反對建軍，而是要求每一分國防預算，都必須經得起檢驗」。

再揮刀砍特戰傘訓預算 馬文君發文澄清支持必要訓練投資

2026年已過近半，明（116）年度中央政府總預算案也已在行政院籌編階段。不過，立法院各委員會至今仍在審議「今年度」總預算案，其中馬文君提案刪凍「高空滲透跳傘訓練模擬器」建置案預算引發關注。

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馬文君周三在臉書發文說明，陸軍司令部在115年度國防預算中，提出「高空滲透跳傘訓練模擬器」建置案，總經費高達5億1072萬餘元，規劃於115年至117年分三年執行，並興建專屬模擬器大樓及垂直風洞設備，作為特戰人員高空滲透跳傘訓練使用。

馬文君強調，她支持國軍精進特戰能力，也支持必要的訓練投資，但任何涉及高額預算的重大建案，都必須先回答兩個問題。

馬文君：提升訓練品質重要 但需先證明有實際需求

第一，到底有沒有需求？馬文君表示，提升訓練品質固然重要，但新建一座高達5億元的跳傘模擬訓練館，首先必須證明確實有實際需求。

馬文君說，台灣傘兵主要任務是戰區機動增援、特戰滲透與關鍵據點支援，並非美軍式的大規模敵後空降作戰。她認為，在台海高強度防空環境下，大型運輸機深入敵後執行大規模空降難度極高，因此國軍目前較常見運用方式，仍以直升機機降、區域快速投送及特戰滲透為主。

因此馬文君質疑，現行傘訓課程中，究竟有哪些項目必須透過垂直風洞系統才能完成。她反問現有的傘塔、高跳台、實跳訓練及既有模擬設備，是否已無法滿足需求？若現有訓練量能足夠，新建大型模擬館的必要性何在？

不僅如此，馬文君也質疑，國軍近年才斥資超過1億元，在屏東大聖西營區建置8套VR操傘模擬系統，可模擬天候、風速、風向等各種空中操傘環境，如今再投入巨額經費建置風洞系統，兩者如何分工？是否有功能重疊？又能額外提升多少訓練效益？

馬文君直言這些問題，國防部至今尚未提出具體說明。

質疑採購方式合理性 馬文君：陸軍5億元預算大樓工程款佔半數

第二，採購方式是否合理？馬文君直言，即便確實有需求，也不代表預算就可以照單全收，在預算審查過程中，陸軍始終無法清楚交代幾項關鍵問題：

馬文君質疑，這筆逾5億元預算中，蓋大樓工程款即佔半數，預算書卻缺乏成本拆解與合理估算依據，外界無從判斷究竟是設備昂貴還是建築工程為主要支出，是否有灌水疑慮。

馬文君也反問，陸軍擬採購何種等級傘訓模擬器、規格與成本如何估算，預算書同樣未充分揭露。她直言陸軍堅持興建全新專用場館，但是否評估過改建既有設施、比較不同方案成本效益，亦未見專業說明。

此外，馬文君認為，國軍近年已陸續投入跳傘模擬設備建置，此次再追加高額預算，究竟是訓練量能不足、設備老舊，還是單純升級，至今未提出現有設備使用率與訓練效益等評估數據，難以說服外界此筆預算確有必要。

馬文君：支持特戰訓練 不代表要放棄監督

最後，馬文君強調支持特戰訓練，不代表放棄監督。她強調，國軍爭取預算，就必須說清楚需求、效益與經費用途，當外界看到的是一棟造價不斐的新大樓，而非具體可驗證的戰力提升成果，自然有權提出質疑，國防預算來自全民納稅，每一分錢都應經得起公共課責的檢驗。

馬文君說名，其原提案減列3億元、凍結5000萬元，經朝野協商後修正為全案減列2億元，115年度預算減列3000萬元、凍結1000萬元，待陸軍提出完整說明後始得解凍。她強調這不是反對建軍，而是要求每一分國防預算，都必須經得起檢驗。

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