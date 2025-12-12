再搖！青森外海規模6.7地震 當局發布海嘯警報
日本青森縣當地時間12日上午11點44分左右再度發生規模6.7地震，震央位於青森縣東方外海附近，震源深度20公里。當局已發布海嘯警報。
據日本氣象廳資訊，函館市、知內町、厚真町、鵡川町、新冠町等地測得最大震度4。
日本氣象廳於當地時間上午11時52分發布海嘯警報。警報範圍涵蓋北海道中部太平洋沿岸地區、青森縣、岩手縣和宮城縣的太平洋沿岸地區，預計海嘯浪高1公尺。
日本氣象廳警告，在海嘯警報覆蓋區域內，身處海域或近岸區域都非常危險。所有在海域內的人員應立即離開水面並遠離海岸。 另外，當局也再度發布了「北海道·三陸沖後發地震注意情報」。
延伸閱讀
高市早苗「台灣有事說」竟是「脫稿演出」？日議員曝光答詢資料
保護在日人身安全？陸緊急推「海外公民登記」籲積極申報
都不得罪？白宮回應中日僵局：美國與兩國皆「關係良好」
其他人也在看
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天EBC東森新聞 ・ 15 小時前 ・ 118
入冬最強冷空氣報到！鄭明典點出1現象「快速降溫」 恐冷到這天
鄭明典在臉書發文分享氣象署的地面天氣圖指出，位於右側的冷高壓偏北出海，將為台灣帶來較強的東北季風，水氣增多但氣溫下降幅度有限；而左側1054百帕的強勢高壓則沿著青藏高原移動，預期將帶來「快速降溫」的乾冷空氣，使氣溫轉變更加劇烈。此外，鄭明典也提到，預報員在台...CTWANT ・ 20 小時前 ・ 7
午後變天炸雨！入冬最強大陸冷氣團來襲 恐凍破10度
今天(11日)上午各地氣溫回升，大致為多雲到晴，下午開始迎風面水氣增多，北部、東北部及東部地區局部短暫雨。氣象專家吳德榮提醒，週日晚、下週一(15日)晨及下週二晨氣溫降至最低，本島平地亦將挑戰10度以下。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 3
入冬最強冷氣團來了！連續2天低溫下探10度 一圖看懂一週天氣
中央氣象署指出，今天（12日）受到東北季風影響，迎風面水氣增多，北部、東半部為陰短暫雨的天氣，天氣風險公司林孝儒表示，今、明（12、13日）2天迎風北海岸至東北部山區降雨機率高且降雨時間相對較長，將有機會累積較多的降雨量。氣象專家吳德榮提醒，下週日晚、週一（14、15日）有一波冷空氣，本島平地將挑戰10度以下低溫。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
週末冷到瑟瑟發抖！全台迎入冬最強冷空氣 氣象署升格冷氣團
週末將迎來入冬以來最強的冷空氣，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，強冷空氣將於13日晚間迅速南下，中央氣象署也已將其升格為大陸冷氣團。各地氣溫將逐漸下降，特別是在週日晚間至下週一清晨，將進入此次冷空氣的最強時段。整體而言，這波冷空氣不僅是今年入冬以來最強的一次，也是體感上最為明顯的降溫。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
大陸冷氣團12/13殺到「急凍3天」 明雨彈先襲北台灣
要變冷了！氣象署指出，週六(13日)晚起大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫明顯下降，這波冷空氣將持續影響到下週一，下週二就逐漸回溫。此外，明天起水氣增多，北部、東北部地區有局部大雨發生。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
冷氣團「這天抵達」最冷下探10度！鄭明典揭「先下雨後乾冷」時程曝
生活中心／巫旻璇報導中央氣象署預估，明（11日）東北季風將再度略為增強，各地清晨與夜間都會感覺更涼，迎風面水氣也會稍微增加，北台灣白天高溫將略下降。預測各地低溫約落在17至20度之間，白天北部及東部約24至26度，中南部仍可達27至29度。另外，從本週末一路到下週一（12/15），將有兩股冷高壓陸續南下影響天氣。前氣象局長鄭明典也提醒，明天起隨著新的冷高壓靠近，東北季風將再度增強、濕度回升，部分地區會先迎來降雨，週末天氣將逐步轉為乾冷型態。民視 ・ 1 天前 ・ 1
入冬首波冷氣團要來了！鄭明典1圖示警：給台灣帶來快速降溫
本週六（13日）晚間起東北季風再增強或大陸冷氣團南下，週日、下週一受大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷。對此，前中央氣象局長鄭明典今日在臉書分享地面天氣圖，指陸地上冷高壓有兩個中心，右邊1050、左邊1054，就是即將影響台灣冷空氣來源的天氣系統。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
明天天氣北北基宜防大雨 周末冷氣團南下低溫探10℃
中央氣象署表示，受東北季風影響，明天、周六（13日）迎風面水氣偏多，北北基宜防大雨；周六（13日）晚間大陸冷氣團南下，周日、下周一（14、15日）清晨最冷，中部以北、東半部平地低溫下探攝氏12度，局部地區因輻射冷卻有10度左右低溫。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 17 小時前 ・ 4
入冬首波冷氣團要來了！2段變天時間曝光 2地轉雨「這天最冷」
把握好天氣，明天開始又要變天了。天氣風險分析師林孝儒今（10）日分析未來天氣，提醒把握短暫回暖空檔，週四北至東部轉雨，週末有機會迎來入冬首波冷氣團。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
明氣溫驟降有雨週日更冷 週一上班迎「最強冷空氣」逼出10度低溫
氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中指出，今晨觀測資料顯示，迎風面低層雲堆積、華南有中高雲移岀，北台灣及東部外海有降水回波，北海岸、東北部有局部降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日迎風面水氣增，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫降雨的機率，北、東白天氣溫略...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 發起對話
周末冷氣團發威！全台低溫再下修 專家示警「冷得非常有感」
低溫再下修！氣象專家林得恩指出，大陸冷空氣持續南下，預計下周日（14日）晚間至下周一（15日）清晨將迎來本波「明顯的降溫」，全台各地將會冷得非常有感。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
冷氣團週末襲台↓10°C！中部高山「連3天」有望降雪
生活中心／李明融報導本週氣溫直直落，中央氣象署指出，明天（11日）東北季風稍微增強，各地早晚稍涼，且迎風面水氣稍增，北台灣高溫稍降，各地地溫預測17~20度，高溫北部及東半部24~26度，中南部27~29度；本週末到下週一（15日）有2波冷空氣接力南下，氣象署表示，中部以北3500公尺以上高山，可能有零星降雪或路面結冰的機會。民視 ・ 21 小時前 ・ 1
冷氣團下探10度！北台急凍「濕冷轉乾冷」 高山恐降雪
入冬首波冷氣團即將於週六下午開始影響台灣，氣象署預估週一清晨將是最冷時段，最低溫可能下探10度。專家指出這波冷氣團將帶來「濕冷轉乾冷」的天氣型態，週六中部以北3500公尺以上高山有機會出現降雪、結冰和霧淞。各地溫度將明顯下降，北部及東部地區最低溫約12度，南部約14度，輻射冷卻區域可能再降1至2度。台北市11個旅客服務中心也特別提供免費暖暖包，每處限量500份，為民眾禦寒。TVBS新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
最強大陸冷氣團準備來襲！今晨南投中寮最低溫12.5度 專家：週日起凍3天
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導今（12日）早晨各地明顯降溫，根據中央氣象署觀測資料，平地最低溫出現在南投中寮的12.5度。對此，氣象專家吳德榮提醒，今...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
今晨低溫11.8度晚起水氣增 入冬首波冷氣團週末強襲下探10度
今晨（11日）新竹以南因輻射冷卻、氣溫偏低，南投中寮鄉低溫11.8度。中央氣象署表示，上午臺灣各地及澎、金、馬大致為多雲到晴，僅基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，但下午開始東北中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
低溫再下修！今晚起3地區有雨 周末「氣溫溜滑梯」驟降10度
東北季風持續影響，今（11）天清晨輻射冷卻，本島最低溫落在南投11.6度，北部、東半部地區高溫回暖到25度左右，不過下午東北季風稍微增強，部分地區轉局部短暫陣雨天氣，而週末大陸冷空氣南下，有望挑戰冷氣台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
南投清晨12.4度！北北基宜今防大雨 冷氣團週末報到低溫恐再下探
即時中心／綜合報導東北季風持續影響台灣，今（12）日清晨平地最低溫12.4度出現在南投中寮及名間。中央氣象署指出，迎風面水氣增多，今日北部、東半部為陰短暫雨的天氣，其他地區仍為晴到多雲；北部及宜蘭花蓮低溫為18、19度，整日濕涼，而其他地區低溫為16至19度。週六晚間起冷氣團南下，各地將轉為乾冷天氣型態，要到下週二才會逐漸回暖。民視 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
淑麗氣象／入冬最強冷氣團將報到！這幾天恐下探11度
淑麗氣象／入冬最強冷氣團將報到！這幾天恐下探11度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話