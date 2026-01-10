再撐一下！台灣上空一片橘紅 下周回暖飆27度
受寒流影響，近日持續低溫讓不少人感到痛苦，今（10）日入夜後還有一波冷空氣南下，0度線逼近，不過氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，下周一起溫度會逐漸回暖，根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）850hpa溫度距平圖顯示，台灣上空呈現一片橘紅色，屆時白天高溫最熱可達27度，到下個周末才會有冷空氣南下。
「觀氣象看天氣」表示，今日入夜後會有一波冷空氣南下，0度線會在明晚壓境，台北測站低溫降至12度左右，不過下周一（12日）白天就會開始回暖，且溫度一天比一天高，台灣上空呈現一整片橘紅色，各地白天高溫回到20度以上，中南部上看27度，日夜溫差明顯，這種白天暖熱、夜間清晨冷涼的天氣型態，至少會持續至下周末。
天氣風險資深顧問吳聖宇也指出，冷高壓會在下周一出海、減弱，接下來各地維持多雲到晴的天氣，白天高溫顯著回升，北部、東部可達21度，中南部會到25度以上，雖然下周二（13日）可能有一小股冷空氣影響台灣，但下周三至下周五（14至16日）冷空氣偏弱，要到下個周末（17日）才會有較明顯的冷空氣南下，強度可達到大陸冷氣團等級，但不會像1月前半段這麼寒冷。
吳聖宇表示，最新預報模式顯示，下周後半菲律賓東方海面還有熱帶擾動發展的機會，不過預期將在菲律賓東方海面轉向，位置較偏南、偏東，應該不會靠近台灣，外圍水氣對台影響也不大，將持續觀察。
其他人也在看
好天氣要來了！台灣上空「一片橘紅」 下週回暖飆27度
持續受到大陸冷氣團南下影響，全台明顯降溫，不過氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，下週開始明顯回暖，且會氣溫逐日升高，中南部可上看27度，並持續至下週末。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 15
今晚冷氣團報到急凍！恐再探「個位數低溫」 粉專：明晚0°C線壓境
大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。中央氣象署今（10）日持續針對8縣市發布低溫，今晚至明上午北部、東北部及金門局部地區有10°C以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。對此，氣象粉專「觀氣象看天氣」提醒，新一波大陸冷氣團今晚南下，明晚0°C線將會壓境，且今年1月至今，已連續10天達到冷氣團標準，預計冷空氣影響將會持續。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
首波寒流「跌剩5度」達標！專家驚見「北台灣冒1特殊現象」
生活中心／周希雯報導今（9日）強烈大陸冷氣團稍減弱，不過受輻射冷卻影響，早晚溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫僅約9至13度；直到白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及臺東高溫約20至23度。對此，氣象專家吳德榮指出，入冬第一波寒流已經達標，本島平地最低氣溫降至5度，同時北台灣因符合「晴朗、靜風」2條件，意外出現1特殊現象。民視 ・ 1 天前 ・ 10
三段變溫！寒流發威「凍探7度」冷3天 中南部恐更極端
低溫持續！中央氣象署指出，週六（10日）清晨冷氣團配合輻射冷卻，可能再達寒流等級，局部地區低溫不排除剩7度，週日（11日）、下週一清晨輻射冷卻強，中南部可能比北部更冷；下週一（12日）白天冷氣團減弱後迎來回溫，一路減弱至下週四（15日）轉為東北季風影響；氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文分析下週後半到週末（17、18日）的天氣型態，早晚的寒冷與本週相比減弱，但北東出現局部雨。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 3
明日又有冷氣團！3區域轉濕冷 一路冷到「這天」
今（9）日強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度，請注意保暖措施，白天氣溫稍微回升。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也提醒，這天起有機會再受大陸冷氣團影響，預估將一路冷到下週二。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
快訊／午後變天！8縣市低溫特報「跌破10度」
今日下午又有一波冷氣團南下，各地氣溫驟降，中央氣象署於10時40分發布低溫特報，提醒今晚至明上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發表留言
冷氣團午後再報到！低溫跌破10℃ 熱帶擾動對台影響曝
今（10）日白天氣溫漸漸回升，不過下半天起又要變天，天氣風險分析師吳聖宇指出，今日下半天東北季風再度增強、冷氣團南下，氣溫驟降下探10度以下。未來一週氣溫起伏明顯，下週二（13日）又有一小股冷空氣南下、迎風面降雨機率略增；另菲律賓東方海面雖有熱帶擾動發展機會，但評估不影響台灣。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發表留言
冷空氣接力「北部寒意最明顯」 空曠區入夜低溫再探7度
目前這波冷氣團已在9日白天起減弱，氣象專家吳聖宇指出，雖然台北氣象站低溫降到9.1度，但仍未歸類為寒流。下波大陸冷氣團10日午後起南下，由於強度整體偏弱，可能僅北台灣有較明顯涼意。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
急凍五度！今年首波寒流達標 今晚輻射冷卻更凍
（記者許皓庭／綜合報導）今年首波寒流正式達標！中央氣象署今（9）日觀測，受強烈冷氣團與輻射冷卻雙重影響，台北測 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
新冷氣團週六報到「北東甩冷雨」 低溫下探9度
受輻射冷卻影響，9日西半部日夜溫差大，各地最低溫再跌剩9度左右，中部以北2500公尺以上高山有降雪機會。新1波大陸冷氣團預計在10日晚間起南下，北部、東半部有降雨機會。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
一堆人常犯！「電子發票」丟錯恐挨罰6000元 環保局揭背後關鍵主因
繼衛生紙外包裝塑膠袋要回收外，近日環保單位也特別提醒，民眾對完的電子發票證明聯，因材質特殊，若分類錯誤，不僅不環保，還可能觸法受罰，最高恐挨罰6000元。鏡週刊Mirror Media ・ 2 天前 ・ 10
寒流達標急凍！明又有冷氣團殺到「再探7度」 下週恐有熱帶擾動
受到輻射冷卻影響，這波冷空氣達到「寒流」標準，粉專「天氣風險」指出，今（9）日白天起這波冷空氣將減弱，但中南部及花東地區雲量偏多，因此溫度無法升高。明日午後又有下一波大陸冷氣團報到，要留意輻射冷卻低溫出現。另外，預報模式看到下週菲律賓東方有熱帶擾動發展機會，可持續留意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
強冷空氣接力！「中南部比北部冷」跌破10度 高山迎降雪
寒流持續影響，全台氣溫再探低點。今（10）日清晨4時20分，新竹關西測得最低溫僅4.1度。對此，氣象專家林得恩指出，「強冷空氣接力，中南部比北部冷！」中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
保麗龍、氣泡紙可以回收？丟錯最高罰6000元 環保署教正確丟法
下個月就是過年，許多人已經開始大掃除，家中不要的保麗龍和氣泡紙該丟哪裡？環保單位指出，這兩類包材的回收方式不同，如果未依規定分類或隨意丟棄，可能違反《廢棄物清理法》遭開罰，最高可處6000元罰鍰。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 90
0度線將壓境！ 今晚冷氣團到來「凍到下週一」
氣象粉專「觀氣象看天氣」今日發文表示，自2026年1月以來，台北測站已連續10天達到大陸冷氣團標準。根據最新美國GFS與歐洲EC模式資料，今晚開始，新一波冷空氣南下，從850百帕高度場來看，預測11日晚上0度線將壓境。粉專指出，換算地面氣溫，台北測站低溫約在12至13度之間，...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 1
快訊／今年首波寒流已達標！今新竹關西最低5.4度 吳德榮急喊1事
今(9日)晨台灣的北部、東北部符合強「輻射冷卻」的要件，因此出現全台最低氣溫。截至5：31，本島縣市平地的最低氣溫的前3依序為：新竹(關西鎮)5.4度，新北(石碇區)5.7度，台北(北投區)5.9度。台北測站也降至9.2度，亦即入冬首波「寒流」達標。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
全台凍番薯！台北9.1度達寒流標準 鄭明典示警「空曠」定義已變：這兩處更冷
北台灣今日清晨低溫炸裂，指標性的台北測站降至 9.1 度，正式達到寒流標準。前氣象局長鄭明典於臉書直呼「北台灣非常冷」，並分享輻射冷卻研究的新觀點，提醒民眾不要再以為只有「空曠地區」會出現極端低溫，事實上，區域性的低窪地、山谷，甚至是「樹底下」冷空氣堆積的情況可能更嚴重。天氣多一典 ・ 1 天前 ・ 發表留言
寒流襲急凍「有望回暖」？專家曬「高空1現象」揭密！
生活中心／江姿儀報導近日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，低溫一度跌破10度，甚至已達入冬第一波寒流等級。氣象屬指出，今（10日）各地白天回溫，西半部日夜溫差大，不過今晚到明（11日）大陸冷氣團南下，將再度降溫，北部及東北部明顯偏冷。前氣象局局長鄭明典今（10日）稍早發文，曬出2圖，預告持續偏冷的天氣型態可暫緩。民視 ・ 1 小時前 ・ 1
0度線逼台！今晚冷氣團壓境「凍到下週一」
0度線逼台！今晚冷氣團壓境「凍到下週一」EBC東森新聞 ・ 30 分鐘前 ・ 發表留言
玉山又下雪了！低溫凍探-5.6℃ 皚皚白雪絕美景色曝光
玉山從昨天清晨就開始飄雪，持續到下午左右。今（10）日玉山零下5.6度，玉山主峰再度被白雪覆蓋，絕美景色曝光。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 發表留言