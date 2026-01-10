再撐一下！台灣上空一片橘紅 下周回暖飆27度

受寒流影響，近日持續低溫讓不少人感到痛苦，今（10）日入夜後還有一波冷空氣南下，0度線逼近，不過氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，下周一起溫度會逐漸回暖，根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）850hpa溫度距平圖顯示，台灣上空呈現一片橘紅色，屆時白天高溫最熱可達27度，到下個周末才會有冷空氣南下。

「觀氣象看天氣」表示，今日入夜後會有一波冷空氣南下，0度線會在明晚壓境，台北測站低溫降至12度左右，不過下周一（12日）白天就會開始回暖，且溫度一天比一天高，台灣上空呈現一整片橘紅色，各地白天高溫回到20度以上，中南部上看27度，日夜溫差明顯，這種白天暖熱、夜間清晨冷涼的天氣型態，至少會持續至下周末。

天氣風險資深顧問吳聖宇也指出，冷高壓會在下周一出海、減弱，接下來各地維持多雲到晴的天氣，白天高溫顯著回升，北部、東部可達21度，中南部會到25度以上，雖然下周二（13日）可能有一小股冷空氣影響台灣，但下周三至下周五（14至16日）冷空氣偏弱，要到下個周末（17日）才會有較明顯的冷空氣南下，強度可達到大陸冷氣團等級，但不會像1月前半段這麼寒冷。

吳聖宇表示，最新預報模式顯示，下周後半菲律賓東方海面還有熱帶擾動發展的機會，不過預期將在菲律賓東方海面轉向，位置較偏南、偏東，應該不會靠近台灣，外圍水氣對台影響也不大，將持續觀察。

