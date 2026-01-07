再擋國防特別預算？律師：藍白邏輯是「沒說明病情，我就不讓你掛號！」

記者李鴻典／台北報導

藍白６日在立法院程序委員會表決通過，將行政院所提新台幣1.25兆元國防特別條例草案、財劃法修正草案等案是否付委議事日程草案送交9日院會處理，一般預料，藍白將在9日院會再次聯手，第6度封殺國防特別條例。林智群律師對此表示，藍白的邏輯是，你生病跑去診所，護理師說：「你沒說明你的病情，我就不讓你掛號！」，欸不是應該掛號後，才跟醫師討論病情嗎？護理師可以這樣擋嗎？

對於今年度中央政府總預算、「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」與行政院版財劃法部分條文修正草案等案，至今未能排入立法院委員會審查，行政院表示，這是史上首次進入新年度，但總預算還沒有交付委員會審議的情況，今年各項國防、地方建設及補助進度令人擔憂，盼地方政府呼籲選區立法委員履行審議總預算的職務。

林智群律師則說，國防特別預算第6次被擋，連程序委員會都進不去。

藍白的理由是什麼？他們說總統要來說明、行政院要來說明，沒說明怎麼審查？

1.憲法沒規定總統要到立法院備詢，這些法盲都亂搞，而且也沒有發生過行政院長到程序委員會備詢的前例。

2.程序委員會就是「掛號」，掛號後，才能到國防外交委員會審查，行政院長跟國防部長到院會備詢。

林智群律師表示，藍白的邏輯是，你生病跑去診所，護理師說：「你沒說明你的病情，我就不讓你掛號！」，欸不是應該掛號後，才跟醫師討論病情嗎？護理師可以這樣擋嗎？

