再攻蘇巧慧 劉和然：迴避政院版財劃法修法砍人口權重真相

新北市副市長劉和然。截自劉和然臉書



記者周志豪／台北報導

行政院自推財劃法修法，人口數指標從45％砍到18％，遭全國人口最多的新北市副市長劉和然質疑。但將代表民進黨參選新北市長的綠委蘇巧慧卻僅回應，支持「新北應該拿最多」。劉今再批，蘇以一句漂亮「空話」，迴避人口權重被砍真相。

劉和然再質疑，行政院版砍「人口指標」，蘇巧慧到底反不反對？若真支持新北拿最多，為何面對這項對新北最不利的「砍人口權重」條款，一句話都不敢批評，「縱容」行政院？

劉和然主張，新北市要的是「自主決定的權利」，不是「看中央臉色的施捨」，重申人口權重被砍新北不能沉默，補助不能當制度的替代品，修法不是修理新北。

廣告 廣告

劉和然也提到，蘇巧慧稱「新北一半財源來自中央補助」，是把「中央集權的不公」與新北的「悲哀」當自己政績。劉認為，蘇的說法證明在現行制度下，新北市民辛苦繳的稅被中央拿走，還要靠立委去爭取、拜託，看中央心情才能拿回屬於新北的錢，新北要的是「法定的權利（財劃法）」，不是「不確定的施捨（補助款）」。

劉和然說，現在球在執政黨手上，行政院版「試算表」不敢公布、「人口指標」又被砍，蘇巧慧身為執政黨立委，若不擋下這個「修理新北」版財劃法修法，爭取再多零星補助都補不了制度上破洞。

更多太報報導

藍盤點2026縣市長選舉 5縣市涉在野合作、7縣市黨內有競爭

新北、竹市、嘉市與宜蘭縣市長選舉藍白將合作 藍：高虹安能選，新竹就禮讓

正面回應黃國昌聯合政府理念 鄭麗文：基隆就是藍白合作模範市