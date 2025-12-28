再放狠話！普丁：若烏克蘭不願和平解決問題 俄將以軍事手段解決

普丁27日表示，若烏克蘭不願意透過「和平手段」解決衝突，那麼俄羅斯將以武力完成軍事行動的目標。 圖：翻攝自 NEXTA X 帳號

[Newtalk新聞] 俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）近日再度就俄烏戰爭表態，直指烏克蘭當局「並未急於以和平方式結束衝突」。根據《路透社》報導，普丁27日在聽取軍方簡報時表示，若烏克蘭不願意透過和平手段解決衝突，俄方將以武力手段完成「特別軍事行動」目標。

與此同時，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）也回應俄軍大規模無人機與飛彈夜襲，指出俄羅斯的行為代表選擇持續戰爭，而烏克蘭仍希望能和平解決，停止衝突。

據《路透社》報導，俄羅斯政府指出，普丁當天在指揮所內聽取俄軍總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）及「中部」、「東部」作戰集群指揮官報告前線戰事。俄方宣稱，已在頓涅茨克州與札波羅熱州多地取得進展，包括控制米爾諾赫拉德（Myrnohrad）、羅丁斯克（Rodynske）、阿爾特米夫卡（Artemivka）、古利亞伊波列（Huliaipole）與斯捷普諾希爾斯克（Stepnohirsk）等城鎮。

不過據《路透社》報導，烏克蘭軍方同日發布戰況通報指出，其部隊已在米爾諾赫拉德與古利亞伊波列一帶擊退俄軍推進行動，戰線情勢仍僵持不下。

另據《新華社》報導，普丁在會晤軍方官員時重申，俄烏衝突源於 2014 年的烏克蘭政局變化，並直指歐洲內部也有聲量建議烏克蘭接受停火的「合理條件」。他也表示，隨著俄軍前線推進，俄方已無意等待烏軍自其控制區撤離。

《新華社》引述普丁說法指出，俄軍目前在札波羅熱州、頓涅茨克地區，以及蘇梅、哈爾科夫州與第聶伯羅彼得羅夫斯克州邊境地區，持續推進建立「安全緩衝區」，並加大對烏軍的軍事壓力。

