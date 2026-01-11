再普發6000元！嘉義市136處領取地點、時間曝光

記者簡榮良／嘉義報導

嘉義市民又要收紅包了！繼政府普發1萬元現金後，嘉義市議會火速通過「再加碼普發每人3000元」臨時動議，市長黃敏惠喊出6000元都沒問題，強調加碼並非一時衝動，而是早就在心裡盤算過。市府近日發出一紙公告，宣布第一階段採實體現金發放，時間是1月24、25日在東、西區設置136處發放所，16日民眾將收到發放通知單。

市府近日發出公告，第一階段採實體現金發放，時間是1月24、25日在東、西區設置136處發放所。（圖／翻攝畫面）

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市一向恪守財政紀律，已連續15年不舉債，連續7年維持公共債務為零，市庫累積約28億元、另有12億元可留作後續運用。今年每人普發6000元現金，是用累計歲計賸餘辦理，不舉債，不影響嘉義市公共建設的進行。

千呼萬喚的紅包來了！市府宣布將在1月24日（星期六）、1月25日（星期日）辦理振興經濟「強化民眾消費韌性普發現金」加碼計畫發放作業，於東、西區分別設置65及71處，共計136處發放所，第一階段採實體現金發放。

黃敏惠說，已經持續7年公共債務是零，市庫累積約28億元、另有12億元可留作後續運用，全都是靠平時遵守財政紀律而來。（圖／翻攝自嘉義市議會YT）

「嘉義市政府振興經濟強化民眾消費韌性普發現金加碼計畫發放所設置地點一覽表」提供民眾查詢136處發放所名稱、發放所地址及劃定前往領取里鄰名稱。

市府預計於1月16日由里、鄰長或里幹事發送通知單暨委託書到家戶。為妥善分流、讓普發現金領取更加順暢，請市民朋友務必依照通知單上的領取時間、地點，攜帶相關證明文件，前往領取。

市民朋友務必依照通知單上的領取時間、地點，攜帶相關證明文件，前往領取。（圖／資料照）

