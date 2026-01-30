再暗示不排除脫黨參選？「民調始終領先的徐欣瑩」：反對「七三比」黑箱初選

國民黨立委徐欣瑩。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

國民黨新竹縣長提名因無法協調整合，爭取提名的立委徐欣瑩昨突附和對手、竹縣副縣長陳見賢「開放參選」主張，但今遭黨中央拒絕，2月2日啟動初選。徐晚間再反批，「反對黑箱初選」，嚴正抗議「七三比」初選。

自讚是「民調始終領先」的徐欣瑩表示，初選不僅是對黨內民主機制的踐踏，更是公然羞辱新竹縣廣大民意，更宣示若「黨中央執意護航特定人選，無視新竹民意，將堅持與縣民同行，將最終的決定權交由全體縣民決定」。

廣告 廣告

徐欣瑩批評，這種「七分明、三分暗」（70%民調、30%黨員投票）制度，就是不折不扣的黑箱作業；但又矛盾籲黨「回歸公平、公正、公開的初選機制」，若黨中央執意與民意對作，她將義無反顧，不再受限於黨內不公體制的束縛。

徐欣瑩更點名，陳見賢長年兼任縣黨部主委，特殊背景引起諸多爭議，可能使民進黨以「掃除黑金」為名，造成全面潰敗慘狀；黨中央刻意袒護陳，恐將使得新竹縣成為年底大選的關鍵破口。

徐欣瑩說，「我的名譽，是新竹縣民給予的；我的權力，是選民賦予的。」若體制內無法伸張正義，將直接訴諸新竹縣民，參選到底，絕不退縮，這場仗，是新竹縣是非公理的保衛戰。

徐欣瑩指出，國民黨過去在多個縣市能勝選，靠的是推出最具勝算的候選人，但此次新竹縣長初選，黨部無視「全民調」公平性，執意強推極易受人為操縱的「三成黨員投票」，讓特定候選人在民調落後下，能藉組織票翻盤。

更多太報報導

徐欣瑩喊話「開放參選」太晚 國民黨：2/2公告初選新竹縣長提名初選

不再堅持全民調整合 徐欣瑩：新竹市長提名支持陳見賢的「開放參選」主張

不排除脫黨參選？ 徐欣瑩今公布新竹縣長民調稱「三腳督」也贏