再曝形象短片「一碗羊肉湯的故事」 陳亭妃談女性韌性：堅持走出自己的路

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台南報導

民進黨台南市長初選戰白熱化，立委陳亭妃今（5）日推出第5支形象短片《妃常用心》，選在米其林必比登名店「蓮霧腳羊肉」取景，她希望透過一碗羊肉湯與一段女性創業故事，映照她從政27年的堅持與韌性，傳達用心是她一路走來最重要的政治信念。

陳亭妃分享，短片中的店家，背後藏著一段台南女性的堅強故事。老闆娘是她家齊的學妹，原本是理工科背景，從未想過會踏入餐飲業，但因緣際會接觸到羊肉湯，恰好遇上老闆準備盤讓這家老店，老闆娘覺得是機會，二話不說接下攤子。她說，老闆娘不斷試味、調整、反覆研究，只為煮出客人喜歡的味道，還研發出店裡最受歡迎的創意料理「羊肉卷」，因此一舉拿下米其林必比登的肯定。

「老闆娘的故事，就是台南女性的故事。」陳亭妃說，一開始沒有人看好這家盤讓後的羊肉店，但年輕女老闆用耐心、韌性與不服輸的性格，跌破所有人的眼鏡。她認為，女性的包容、耐心、用心，就是一種力量，「只要給我們機會，我們一定能做得比別人更好」。

陳亭妃提到，自己與學妹的生命軌跡其實相似，「我們沒有背景，但我們比別人更認真」。她說，自己23歲參政、靠婦女保障名額踏進政治，所有人都質疑她，但她告訴自己：「我不能讓疼惜我的人失望。」於是從議員到立委，每一次得票率都比前一屆更高；2008年，她更以943票逆轉擊敗國民黨栽培的台南市長候選人，讓台南的政治板塊徹底翻轉。

陳亭妃表示，身為民進黨台南市黨部主委時，她讓過去被視為「綠營沙漠」的北區，從1席民進黨議員增加到2席；擔任立委期間，不但在議事廳多次與國民黨立委激烈交鋒，更在教育文化委員會與時任民進黨立委管碧玲、林淑芬一起和國民黨的洪秀柱、楊瓊櫻等人多次辯戰，甚至因為去年的國會擴權法案告藍委徐巧芯傷害，目前法院審理中。

「用心，就是我從 23 歲走到現在的方式。」陳亭妃表示，她相信只要用心，就能懂民意、接地氣；只要用心，就能找到人民問題的解方；只要用心，就能重建政治與人民之間的信任。她強調，與「市民約定書」裡每一條她與市民共同寫下的承諾，「台南第一位女市長，一定不會讓台南市民失望」。

