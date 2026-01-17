再會了舞小姐! 地主不續租要賣地 金芭黎舞廳熄燈

南部中心／林樹銘、蘇晟維 高雄報導

疫情期間，因為勇敢檢舉確診台商趴趴走，而聲名大噪的高雄金芭黎舞廳，營業超過30年，但因為位處市中心黃金地段，地主決定不續租，要將土地賣出，也讓金芭黎舞廳不得不宣布停業走入歷史，16日最後一天營業，不少老顧客特地來拍照留念。

舞小姐的最後一夜！ 金芭黎舞廳熄燈走入歷史

高雄金芭黎舞廳，16日晚間最後一日營業。（圖／民視新聞）

總大班就在舞廳門口，跟著前老董，還有昔日的老顧客，一起拍照合影留念，高雄三大舞廳之一的"金芭黎舞廳"，16日最後一天營業，不少民眾趕來，要跟往日的回憶告別，現場民眾說，「就最後一天嘛，來這邊跟大家saygoodbye一下。」

廣告 廣告

舞小姐的最後一夜！ 金芭黎舞廳熄燈走入歷史

總大班與前老董在舞廳前合影留念。（圖／民視新聞）

金芭黎舞廳總大班說，「不要惹我哭喔哭了會很醜喔，我已經哭了好幾回了喔，我們這裡金芭黎很多商務客，很多客戶他來這邊當據點，拿這個地方當據點，然後可以聯誼還可以談生意。」總大班說自己已經哭了好多次，就知道到底有多不捨，90年代初期成立的金芭黎舞廳，當時叫做金蒂舞廳，見證了台灣經濟高速發展時期的璀璨夜生活，2020年，COVID-19剛爆發的時候，當時一名台商，確診返台，卻沒戴口罩趴趴走，多虧一名舞小姐的檢舉，即時阻斷傳播鏈，避免疫情大規模擴散，更被外界稱做"護國舞小姐"，也讓金芭黎舞廳再度聲名大噪。

舞小姐的最後一夜！ 金芭黎舞廳熄燈走入歷史

金芭黎舞廳見證台灣經濟快速起飛時期的璀璨夜生活。（圖／民視新聞）

而昔日的舞廳，每逢警方進行重點專案時，舞小姐與顧客們在大廳排排站的畫面，也屢屢成為新聞畫面，但位在高雄中山、四維交叉路口的黃金地段，佔地千坪的方正素地，在市中心已經十分罕見，如今地主決定不續租，要出售這片土地，也讓金芭黎不得不走入歷史，金芭黎舞廳總大班表示，「沒有辦法啊我也是很錯愕啊，地主他不租給我們了，不是我不捨，我的客戶也不捨、我小姐也不捨、我的大班群也不捨，那很無奈啊。」直到17日早上關門前，仍有不少顧客徹夜流連，捨不得回去，過往高雄夜生活的時代標記，就此畫上句點。

原文出處：舞小姐的最後一夜！ 金芭黎舞廳熄燈走入歷史

更多民視新聞報導

有水了！基隆麥金路破管搶修完成 預估下午3時前全面正常供水

獸慾大發脫光硬扯「親妹內褲」 屏東18歲男亂倫未遂

南榮科大前校長黃甫九天涉賣假學歷 棄200萬保證金逃亡「通緝照」曝光

