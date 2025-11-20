再有台灣軍官穿軍服現身歐洲！這位上校出席柏林安全會議 外交部低調曝光

​外交部政務次長吳志中19日應邀出席第24屆柏林安全會議（Berlin Security Conference），並發表專題演說。值得注意的是，繼外交部長林佳龍9月29日應邀出席在波蘭首府華沙登場的華沙安全論壇（Warsaw Security Forum）期間，國防部參謀本部情報參謀次長謝日升著軍服、佩戴勳表上台後，吳志中此次應邀赴柏林安全會議期間，國防部代表、國防大學副教授聶若鹽同樣穿軍服與會。

​《風傳媒》先前報導，謝日升直接穿著軍服、佩戴勳表於華沙安全論壇期間上台發表演說，相比穿西裝、打領帶的林佳龍，是全場更醒目的台灣身影，而軍服作為國家武裝力量的象徵，在台灣目前的國際處境下，過去鮮少有將領公開在國際場合穿著軍服登場，若無主辦國默許，絕不可能達成；曾在第一線奔走的涉外官員當時也向《風傳媒》說明，外交部和駐外館處為此事下了很大功夫。

外交部今日發布新聞稿說明，吳志中19日應邀出席柏林安全會議，並以「跨洲民主防衛、透過台歐合作共築韌性與創新」為題發表專題演說。外交部指出，柏林安全會議為歐洲重要大型安全會議之一，每年均邀集全球外交、國防及經濟等領域的領袖與會，討論歐洲及全球安全議題，而吳志中此行除了應邀於會中發表專題演說，也於年會專刊發表專文。

值得注意的是，外交部於文末提及，「本屆年會另邀我國防部代表著軍服參與分組座談，就台歐間國防研究及發展合作等議題，與各國與會智庫專家學者深入交流，成果豐碩。」而據外交部照片，此次國防部是由聶若鹽上校擔任與談人。

對於外交部、國防部態度低調，涉外官員先前解釋，我方無意讓「朋友」尷尬，因此不會過分渲染，「我們就是靜靜讓它發生，因為我們希望的是明年、後年，接下來每一年都可以這樣出席，而不是這次我們敲鑼打鼓，下一次就變得有困難。」

