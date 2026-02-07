再有美參議員質疑我在野黨擋軍購 國民黨：谷立言了解始作俑者是民進黨政府

國防部長顧立雄。國防部提供



記者周志豪／台北報導

再傳美國參議員稱失望立法院在野黨阻擋國防預算，國民黨上午反嗆，請美國國會議員敦促民進黨政府立刻編列給職業軍人每人每月加薪15000元共300億元年度預算，在野黨會立刻速審國防預算。

國民黨更點名，美國在台協會台北辦事處處長谷立言非常瞭解，軍購特別條例預算審查僵局始作俑者是民進黨政府，國民黨已一再重申支持合理的軍購預算，請谷立言如實向美國國會議員轉達，不要被民進黨政府誤導。

國民黨表示，新世代的高科技武器需要素質良好的軍人操作，如果不給職業軍人合理的待遇，如何能夠招募優秀的青年從軍？只買武器不顧軍人待遇的國防是脆弱的國防。

國民黨指出，軍人的待遇應該也是國防預算的重要部分，在野黨就是因民進黨不肯編列立院三讀通過給職業軍人加薪預算300億元，才未審今年度預算，只要民進黨政府把軍人預算編列，在野黨會立刻審查並通過國防預算。

國民黨也提到，台灣的預算制度與美國不同，上年度通過的新台幣6000多億元國防預算今年仍舊可以使用新的6000多億元，不受立法院是否通過本年度預算的影響。

