再服刑8月可提假釋！Toyz販毒又持有大麻花遭檢追訴刑期 獲判不受理

記者潘靚緯／台中報導

知名實況主Toyz劉偉健，4年前販售並持有大麻煙彈，被依毒品罪判刑4年2月，去年5月入監服刑至今。由於Toyz遭檢警搜索住家時，還被發現持有少量大麻花，此案件今年7月檢方偵結聲請簡易判決，中院又改回通常程序審理後，法院認為Toyz沒被驗出大麻反應，加上已經因安非他命陽性反應勒戒過，大麻反應可能是沒被驗出，不應再追訴處罰，起訴之程序違背規定，判定公訴不受理。

2021年9月，Toyz被爆出因涉賣大麻煙彈遭逮捕，檢警調查，Toyz用60萬元向上游購入大麻煙彈500顆販賣，遭羈押2個月，法官認為Toyz已供出毒品上手並坦承犯行，裁定150萬元交保，又立刻被送進勒戒所一個多月，才短暫重獲自由身。

Toyz販毒案經審理、上訴，最後判刑4年2月，於去年5月16日入監執行，刑期滿2分之1得以假釋，最快要2026年6月才能提報假釋。

當時檢警搜索，除了搜出大麻煙彈，還找到第二級毒品大麻花2包（淨重分別為1.0528公克、0.0937公克）以及大麻吸食器，由檢方分案偵辦。台中地檢署檢察官黃秋婷追查，Toyz坦承持有大麻花，但已許久未吸食。根據毛髮檢驗報告，Toyz被驗出甲基安非他命陽性反應，並被送至勒戒觀察，被認為沒有繼續施用傾向，已獲得不起訴處分，認為Toyz應確實未施用大麻花，僅是單純持有。

儘管體內並未驗出大麻毒品反應，Toyz「持有」第二級毒品仍是事證明確，中檢在今年7月依違反毒品條例，向法院聲請簡易判決處刑，依毒品等級與數量，最重可處2年刑期、拘役或是20萬以下罰金。

台中地院認為，本案不宜簡易判決處刑，改回通常程序審理。台中地院審酌，Toyz是在遭搜索前，施用甲基安非他命，毛髮僅檢驗出安毒陽性反應，並無大麻代謝物，尿液則都是陰性反應。但Toyz坦承，2包大麻花是在派對上取得，先前有施用，已經很久沒施用，導致未檢出，加上毛髮檢驗會受到時間及劑量影響，不能僅憑檢定報告，就認為Toyz沒有施用大麻。

法官考量，Toyz既然已許久未施用大麻，遭查扣之毒品，在遭搜索前也有施用後遺留、持有，該罪由施用毒品罪所吸收。加上Toyz經由勒戒觀察，執行完畢釋放並不起訴，該程序仍有效力，不應再予單獨追訴處罰。因此，檢方就本案Toyz持有第二級毒品犯行，聲請簡易判決處刑之程序違背規定，無從補正，應為公訴不受理判決，可上訴。

Toyz持有並販售大麻煙被判刑4年2月，去年5月入監服刑。(圖／資料照)

