再槓加拿大！川普威脅封鎖美加邊境大橋 放話沒補償休想通車

美國總統川普威脅將阻止連接美國與加拿大的跨境橋樑開通，直到華盛頓獲得「所有事項的全額補償」為止。川普在社群媒體上表示，連接加拿大安大略省與美國密西根州的戈迪豪國際大橋（Gordie Howe International Bridge）在渥太華「以公平與尊重對待美國」之前不會開放。

美國總統川普威脅將阻止連接美國與加拿大的跨境橋樑開通。 （圖／《路透社》）

《BBC》10日報導，根據該計畫官網資訊，這座橋樑由加拿大政府出資興建，但將由加拿大與美國密西根州共同公有。目前尚不清楚川普如何能阻止橋樑開通，但他表示談判將立即展開，卻未詳細說明。

這座橫跨底特律河的橋樑預計在2026年初完成正式測試與核准後開放通車。工程於2018年動工，但該計畫在兩國之間已爭議超過10年。根據加拿大廣播公司報導，工程造價估計達64億加元（約1489億元新台幣）。

川普在其社群平台Truth Social上發文指出，美國應擁有「至少一半的資產」。他也暗示加拿大同時擁有橋樑的加拿大側與美國側。負責開發這座橋樑的溫莎底特律橋樑管理局（Windsor-Detroit Bridge Authority）依據計畫官網資訊，完全由加拿大政府所有。

戈迪豪國際大橋施工現場。 （圖／《美聯社》）

川普寫道，加拿大政府期待他身為美國總統「允許他們占美國便宜」。他補充表示，在美國獲得全額補償之前，不會允許這座橋樑開通。

擁有鄰近大使橋（Ambassador Bridge）的美國莫倫家族（Moroun family）曾在川普第一任期內向他請願，要求停止新橋建設，主張新橋侵犯了他們獨家收取過路費的權利。當時川普與時任總理賈斯汀杜魯道（Justin Trudeau）發表聯合聲明，稱該橋樑是兩國之間「至關重要的經濟連結」。

川普週一提及兩國近期的貿易爭端，表示加拿大對美國乳製品收取的關稅「多年來一直無法接受」。他也提到加拿大上月與中國大陸簽署的貿易協議將「吞噬加拿大」，並稱中國大陸首先會做的事就是「終止加拿大所有冰球運動，並永久取消史坦利盃」。加拿大橋樑管理局、安大略省省長辦公室與底特律市長辦公室尚未立即回應置評請求。

