再槓卓揆? 正名101 蔣萬安酸:我是"台灣市"市長嗎?

美國攀岩傳奇艾力克斯．霍諾德，週日成功徒手登頂101，原本是一樁不分朝野的國際盛事，不過卻意外因為「正名問題」，讓地方再度槓上中央，行政院長卓榮泰在臉書祝賀發文，把101稱「台灣101」，台北市長蔣萬安被問到此事，反嗆那我是台灣市市長嗎？。

台北市長蔣萬安：「所以我是台灣市的市長嗎。」蛤？台灣何時有台灣市？不知道的人，還以為蔣市長掉進平行時空，原來他是嗆卓揆的祝賀文，這句成功登上「台灣101」，引發藍營不滿，意外讓地方再度槓上中央。民進黨立委鍾佳濱：「蔣萬安市長要連任台北市長，這是國人皆知的，他也不要擅自把台北市改成台灣市，在台灣，我們約定俗成的談法，一定是台北101，對於國際上，大家認知101，當然知道，這是台灣建造出來的，所以如果要拘泥在所謂的台北101、還是台灣101，就看你要如何讓國際友人了解，以及在國內，我們國人是怎麼稱呼。」

廣告 廣告





再槓卓揆？正名１０１ 蔣萬安酸：我是「台灣市」市長嗎？

卓揆的「台灣101」祝賀文引起討論。（圖／民視新聞）





因為週日美國極限攀岩家，Alex Honnold徒手登頂101，原本是不分朝野的國際盛事，現在卻被笑著開酸，但其實底下留言，有網友解釋，應該就是講到101，就會想到台灣。民進黨台北市議員陳賢蔚：「101坐落於台北市，是台灣的地標，是全世界旅客都知道的事實，沒想到我們的蔣萬安市長，竟然對於稱呼台灣101，充滿不屑，我想無論是台灣市台北市，或者你如何稱呼自己，總比你承認自己是，中國台北的市長都來得好。」





再槓卓揆？正名１０１ 蔣萬安酸：我是「台灣市」市長嗎？

101董事長賈永婕被網友力拱，挑戰選台北市長。（圖／"賈永婕的跑跳人生"FB）





101的董事長賈永婕，事後也有到蔣萬安的貼文底下表達感謝，事後跟Alex開心擁抱，賈董心中大石終於能放下，因為每回的101活動，都得扛住無數壓力，但都獲得好評+1再+1，讓不少人開始敲碗，不如挑戰選台北市長，雖然她說，選舉不好玩，屁股才剛坐熱，但力拱的聲浪還在發酵。





原文出處：再槓卓揆？正名１０１ 蔣萬安酸：我是「台灣市」市長嗎？

更多民視新聞報導

霍諾德攀101內幕曝！賈永婕脫口「要退休」董座去留心聲全說了

徒手攀上101熱吻老婆！妻「只用1招」倒追攀岩大神

沒花半毛錢卻花101%力氣！賈永婕揭攀登台北101「艱難抗天」網狂讚

