再槓「人工生殖法」！ 陳昭姿續轟綠委 吳思瑤：代孕配套欠缺

朝野立委近期不斷在人工生殖法上交鋒，民眾黨立委陳昭姿主張代理孕母合法化，和多位民進黨立委槓上，但修法尚未過關，前黨主席柯文哲點頭，讓陳昭姿完成任務後再辭職，成了2年條款的特例，引發黨內反彈聲音，柯文哲受訪時鬆口坦言，確實有這項但書。

立委(民)林淑芬(1.08)說：「陳9條代理孕母，夠嗎。」民進黨立委林淑芬，跟民眾黨立委陳昭姿吵得不可開交，8日立法院衛環委員會上，朝野針對人工生殖法交鋒，但這戰火還在燒。

今(11)日一早陳昭姿在個人臉書連發兩篇文，其中第二篇更直接點名林淑芬與其他綠委，要他們學好算數讀好法條，出席活動仍止不住怒火，立委(眾)陳昭姿說：「她說我陳9條這是連...，完全連算數都不會，然後剩下的20條就是為了希望民進黨能夠支持，所以我把他們的女女跟單女拿進來。」

立委(民)吳思瑤說：「代理孕母制度的社會歧異非常大毫無共識，而且相關的配套也相對欠缺，這攸關於婦女的身體自主權，攸關子女的最佳權益。」但不只對外有激烈攻防，對內陳昭姿成了民眾黨兩年條款的例外，引發黨內雜音反彈。

同一天早上柯文哲妻子陳佩琪同場也有發文，文中雖然沒有提到人工生殖代理孕母等關鍵字，內容提到生小孩等關鍵字頗耐人尋味，記者VS.柯文哲妻子陳佩琪說：「不接受訪問，對對對。」

低調避談，畢竟現在是黨內敏感話題，總是強調SOP的柯文哲，這回卻因為陳昭姿讓兩年條款有特例，前民眾黨主席柯文哲說：「民眾黨有兩年條款，但是當時你知道的確我們也有給她一個但書，就是說因為她的畢身心願，是完成那個代理孕母的法案，我們有答應人家的一定會盡力去完成。」

眼看不分區立委兩年大限將至，如何同時顧及對陳昭姿的約定，以及黨內同志們的信任，恐怕是現階段民眾黨內的燙手山芋。

