再次向英雄致敬！北車M8出口設余家昶紀念牌

▲致敬北捷英雄！余家昶捨命擋下爆裂物，永久紀念牌今揭幕正氣長存。（圖／北捷提供）

[NOWnews今日新聞] 台北捷運去年12月19日發生震驚社會的隨機攻擊事件，57歲余家昶在危急時刻挺身而出，奮力阻止犯案者引燃爆裂物，卻在搏鬥過程中遭到攻擊而殉難。台北捷運特別於台北車站M8出口設置永久紀念牌，今（13）日由台北市副市長林奕華與北捷董事長趙紹廉揭牌，紀念這段令人動容的正義之舉。



揭牌儀式上，林奕華指出，紀念牌特別選用不鏽鋼材質製作，象徵余家昶先生永垂不朽的精神。內文詳述在案發當下見義勇為的過程，並致上「正氣長存、浩然永在」的最高敬意；北捷公司也提醒，由於M8出口通道為進出動線，希望民眾在感念英雄之餘，維持走道暢通與安全，而余家昶的家屬並未出席儀式。

不少民眾經過看到紀念牌，紛紛拍照悼念，稱讚余家昶是「生命中真實出現的英雄」。不少人表示，即便地下道已恢復往日平靜，但未來每次經過北車站時，都會想起這份無私的貢獻，英勇事蹟將如同地標般深植人心。網友們更感性留言，希望余大哥在天堂過得快樂，並強調這份捨身取義的精神，永遠伴隨台北捷運的通勤者，被社會大眾永遠銘記。

