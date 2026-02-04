再次呼籲烏拉圭 外交部：切勿一再附和中國

針對中國與烏拉圭(Uruguay)聯合聲明貶損我國主權，外交部今天(4日)嚴正抗議與譴責，並駁斥該聲明嚴重扭曲事實的內容；另再次喊話烏拉圭政府認清中國在全球擴張勢力的真正意圖，切勿一再附和，而應以務實開放態度與台灣等民主陣營國家共同合作，致力維護全球的和平、穩定與繁榮。



烏拉圭總統奧爾西(Yamandu Orsi，我國政府的翻譯是「歐希」)訪問中國並會晤中國國家主席習近平，會後發布的聯合聲明聲稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」。外交部對於中國政府持續在國際間散播貶損我國主權的惡意言論，表達嚴正抗議與譴責，同時對烏拉圭政府附和中國的政治立場，深深不以為然。

烏拉圭前任總統拉卡耶(Luis Lacalle Pou)2023年11月訪中時，烏、中也發表了「承認台灣是中國不可分割一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府」等貶低台灣主權地位的聯合聲明。

烏拉圭的情況值得關注，除該國元首持續認同中方的「一中原則」外，烏拉圭也是我國經濟外交近年努力設法進入的「南方共同市場」重要成員，更關鍵的是去年底舉行的「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)執委會，已正式啟動烏拉圭的入會程序，未來若成為會員，烏、中的緊密關係或將對我爭取加入CPTPP帶來更多負面效應。

外交部呼籲烏拉圭政府認清中國在全球擴張勢力的真正意圖，切勿一再附和中方罔顧事實，以及為具有侵略意圖、破壞區域和平穩定的言論背書，應以務實與開放態度和我國等民主陣營國家共同合作，致力維護全球的和平、穩定與繁榮。

外交部同時重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中共從未統治過台灣，任何扭曲台灣主權地位、妄圖以不實敘事宣稱擁有台灣主權的說法都屬錯誤且不可接受。中方持續以威脅利誘與話語操弄手段，在國際場合一再散布虛假訊息，不但嚴重挑戰國際秩序與和平，更突顯其以威權手段干預他國事務的惡劣本質，各國應予以正視。外交部發言人蕭光偉說：『(原音)中國屢次以威權擴張本質，企圖在區域恫嚇施壓，外交部要呼籲國際社會高度警覺。』

外交部再次強調，台灣主權屬於全體台灣人民，也只有台灣人民才能決定台灣的未來。我國做為國際社會的良善力量，將持續捍衛自由民主價值，並與理念相近國家加強合作，堅定捍衛國家主權、遏制威權擴張，維護自由與民主價值，並為國際社會做出更多貢獻。