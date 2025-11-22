再次拜請「天公伯仔」！林岱樺旗山造勢…嗆檢方殺人滅口：8個月斷手腳

記者簡榮良／高雄報導

再度對天吶喊「天公伯仔」！民進黨立委林岱樺今（22）日前往旗山造勢，現場喊出2萬人到場支持，挾著氣勢難掩情緒激動，嗆檢調追殺，用盡手段，讓她整整8個月斷手斷腳；面對初選馬拉松比賽，別人可以有啦啦隊、派系大咖站台，唯獨她什麼都沒有，只求一個公平競爭機會。

林岱樺持俠著氣勢難掩情緒激動，嗆檢調追殺，用盡手段，讓她整整8個月斷手斷腳。（圖／翻攝畫面）

林岱樺今天在旗山體育場舉辦「三山造勢」，現場喊出2萬人到場支持，她向選民訴苦，「檢調配合惡質媒體，用了整整8個月的時間用盡各種手段，要讓我斷手斷腳」，還用起訴書不存在的曖昧簡訊糟蹋，怒控地檢署對她下封口令，這就是所謂的殺人滅口！

「初選就像馬拉松比賽，別人可以有啦啦隊、派系大咖站台，只有我斷手斷腳才能比賽」林岱樺語帶哽咽怒控不公平，上回3萬人站出來在岡山挺她，創造前所未有的高雄奇蹟，吆喝鄉親幫忙討回公道。

林岱樺自嘆不是好命仔，只求一個卑微請求：公平競爭機會。（圖／翻攝畫面）

林岱樺說，鄉親用25年檢驗，證明她是一個清清氣氣、清清白白的人，自己不曾用特權包工程炒地皮、不曾利用派系包山包海吃銅吃鐵，「檢調要來糟蹋我，天公伯仔不同意、咱鄉親也不同意」。

林岱樺認為，高雄不是檢調、派系說了算；25年前高雄沒女性敢代表民進黨參選立委，那是最困難的時候，她一步一腳印，經營成現在的深綠鐵票區，自嘆不是好命仔，只有一個卑微請求：公平競爭機會。

現場喊出2萬人到場支持，連出家人也現身。（圖／翻攝畫面）

