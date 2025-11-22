再次拜請「天公伯仔」！林岱樺旗山造勢…嗆檢方殺人滅口：8個月斷手腳
記者簡榮良／高雄報導
再度對天吶喊「天公伯仔」！民進黨立委林岱樺今（22）日前往旗山造勢，現場喊出2萬人到場支持，挾著氣勢難掩情緒激動，嗆檢調追殺，用盡手段，讓她整整8個月斷手斷腳；面對初選馬拉松比賽，別人可以有啦啦隊、派系大咖站台，唯獨她什麼都沒有，只求一個公平競爭機會。
林岱樺今天在旗山體育場舉辦「三山造勢」，現場喊出2萬人到場支持，她向選民訴苦，「檢調配合惡質媒體，用了整整8個月的時間用盡各種手段，要讓我斷手斷腳」，還用起訴書不存在的曖昧簡訊糟蹋，怒控地檢署對她下封口令，這就是所謂的殺人滅口！
「初選就像馬拉松比賽，別人可以有啦啦隊、派系大咖站台，只有我斷手斷腳才能比賽」林岱樺語帶哽咽怒控不公平，上回3萬人站出來在岡山挺她，創造前所未有的高雄奇蹟，吆喝鄉親幫忙討回公道。
林岱樺說，鄉親用25年檢驗，證明她是一個清清氣氣、清清白白的人，自己不曾用特權包工程炒地皮、不曾利用派系包山包海吃銅吃鐵，「檢調要來糟蹋我，天公伯仔不同意、咱鄉親也不同意」。
林岱樺認為，高雄不是檢調、派系說了算；25年前高雄沒女性敢代表民進黨參選立委，那是最困難的時候，她一步一腳印，經營成現在的深綠鐵票區，自嘆不是好命仔，只有一個卑微請求：公平競爭機會。
聲援自家立委陳菁徽! 高雄藍營籲陳其邁市府停止政治操作及濫訴
[Newtalk新聞] 針對昨日深夜才剛被民進黨火速切割開除的里長李有財，涉嫌違法傾倒廢棄物，製造燕巢垃圾山遭聲押一事，高雄市議會國民黨團表示，國民黨立委陳菁徽僅因在臉書揭露，李有財過去曾在自己臉書上張貼與高雄市長陳其邁的「聯合文宣圖卡」，竟遭市府揚言提告，今(22)日上午又動用市府官方Line帳號以行政資源攻擊民意代表。國民黨團呼籲高雄市政府，停止政治操作及濫訴，勿再轉移焦點，應正視燕巢傾倒垃圾背後，與綠營關係良好的里長究竟牽涉哪些人脈與利益，徹底清查、說明真相，才是市府應有的態度。 國民黨高雄市議會黨團表示，只是翻出一張掛在李有財臉書長達四年的公開圖卡，市府就惱羞成怒、動輒濫訴打壓，甚至出動行政資源圍剿，充分顯示某些人對這位涉案里長的「深厚關係」極度心虛。 國民黨團總召黃香菽表示，李有財因在燕巢製造「垃圾山」、嚴重危害地方環境而遭收押，陳菁徽委員只是從他的公開臉書上，發現與陳其邁的聯合文宣圖卡。這張圖卡從2021年就在李有財公開臉書上自然存在整整四年，市府過去既不否認、也不提告，如今李有財出事，被陳菁徽委員揭露，陳其邁市長才突然「震怒」要告人，耐人尋味。 黃香菽總召指出，市府大動作新頭殼 ・ 20 小時前
解決「美濃大峽谷」！林岱樺對亂倒垃圾宣戰：不只重罰更要重賞
民進黨立委林岱樺今天（22日）在旗山舉辦造勢活動，現場湧入2萬人。她承諾要讓鄉親們安居樂業，並指自己解決了美濃大峽谷的問題，未來當上市長後，針對廢棄物非法傾倒的問題，不只重罰，更要重賞，若民眾檢舉，市府最高給一百萬的破案獎金，讓全體的市民一起守護故鄉。中天新聞網 ・ 15 小時前
藍委竟誣賴陳其邁「力挺垃圾山主謀」 邱議瑩嗆潑髒水：支持提告
即時中心／高睿鴻報導太可惡！高雄著名景點「月世界」本因自然景觀特殊，常吸引許多觀光客造訪；但最近卻驚傳，有不肖業者濫倒大量廢棄物，致該處接連被發現數層樓高的「垃圾山」，誇張行徑令人髮指。不料，有些政治人物竟還趁機發動政治攻擊，如國民黨立委陳菁徽就發文猛轟高雄市長陳其邁，指後者曾支持本案主嫌李有財，遭高市府回嗆抹黑、並揚言提告。對此，民進黨立委邱議瑩也表示，她支持陳其邁提告。民視 ・ 17 小時前
月世界垃圾山主嫌和綠民代站一起 柯志恩：是否也該稱自盜自演？
「月世界」垃圾山主嫌李有財黨籍由藍轉綠，昨晚民進黨高市黨部火速對他開除黨籍，國民黨立委柯志恩今天受訪表示，當初美濃大峽谷...聯合新聞網 ・ 21 小時前
直闖邱議瑩本命區！林岱樺旗山造勢逾萬人力挺 自嘆「不是好命子」批檢調殺人滅口
民進黨高雄市長初選白熱化，身陷詐領助理費案的立委林岱樺積極爭取提名，今（11/22）天下午她在黨內對手邱議營的本命區旗山舉辦造勢活動，主持人喊出現場破萬人。林岱樺在致詞時表示，自己為高雄奉獻25年青春，把最艱困的戰場，經營成現在的深綠鐵票區，她慨嘆，自己不是好命子，現在民調第一，就被檢調斷手斷腳、殺人滅口，希望鄉親給她、給高雄的未來一個公道。太報 ・ 16 小時前
延續岡山氣勢！林岱樺今挺進旗山匯聚人氣 主持人宣布到場民眾破萬
林岱樺隨即於社群平台貼出現場實況照片，表示她25年來一心為高雄，也坦蕩接受市民檢驗，表示有鄉親正義的聲援，她會愈戰愈勇，今天都是有情有義的高雄人，在旗山站出來力挺。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
陳菁徽誣指陳其邁翻車 邱議瑩：感謝檢調證明自己被國民黨潑髒水
高雄月世界地景遭濫倒垃圾成「垃圾山」，國民黨立委陳菁徽發文指控高雄市長陳其邁「力挺」涉案里長李有財，並貼出陳、李合照，遭高市府抨擊胡亂抹黑並提出告訴。立委邱議瑩指出，她支持陳市長提告，並感謝檢警調用最短時間查出幕後黑手，證明自己一直以來都是被國民黨潑髒水。自由時報 ・ 19 小時前
旗山造勢湧現萬人支持 林岱樺：願以人格與政見接受檢驗
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導 民進黨高雄市長初選參選人、立法委員林岱樺今（22）日於旗山舉辦大型造勢，活動於下午四點開始，現場已湧現大批人潮，不少民眾自發帶著自製後援標牌前來，延續前次岡山造勢的人氣熱度，旗山造勢氣氛熱烈。 現場民眾表示：「上次看到林岱樺在岡山勇敢的發言，一心為市民，很感動，支持她當市長，一定要來支持。」 林岱樺隨即於社群平台貼出...匯流新聞網 ・ 17 小時前
林岱樺挺進旗山造勢 還沒上台先公布「澄清影片」捍衛清白
有意角逐高雄市長的民進黨立委林岱樺複製韓流「三山造勢」模式，本月初在高雄岡山區舉辦大型晚會湧入3萬人，今（22）日她進軍旗山區造勢，下午3時許大批民眾湧入現場，林岱樺尚未登台演講，台上就先播放長達3分鐘「澄清影片」，針對涉入詐領助理費案，影片內容強調非事實，並提出5大真相說明，盼能向外界捍衛清白。中時新聞網 ・ 16 小時前
逢甲商圈驚見「球棒隊」 1男遭群毆受傷送醫
球棒隊又出動，台中逢甲商圈今（22）日清晨5點多，傳出一群大約2、30歲的男子當街圍毆一名男子，造成被毆打的男子受傷送醫。據警方了解，受傷的男子與嫌犯們是朋友關係，疑似因為酒後引發口角糾紛，導致情緒失控，因而演變成群毆事件。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
與民分享健康食材 新北北大特區《Lipahak感恩節》走入社區
【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市原民局今〈22〉日於三峽北大特區草地公園舉辦《Lipahak感恩節》市集，邀集 […]民眾日報 ・ 14 小時前
環工碩士里長「月世界」垃圾山主謀 「黑歷史」曝光民進黨火速除黨籍
高雄知名景點「月世界」遭非法傾倒數百公噸的垃圾，4名主嫌羈押禁見獲准，其中一人居然是高雄岡山區的在地里長，環境工程與科學系碩士畢業，有自己的環保公司，曾遭到13次開罰，被發現原本是國民黨籍，5年前改加台視新聞網 ・ 19 小時前
美航空總署預警 航班飛越委國有風險
美國跟委內瑞拉的關係陷入緊繃。美國聯邦航空總署21日警示航空公司，航班飛越委內瑞拉上空，可能會面臨潛在危險，要求在飛越委國上空前72小時必須通報。但同一天，委內瑞拉總統馬杜羅在首都開心起舞，強調跟美國要和平，不要戰爭。公視新聞網 ・ 14 小時前
民進黨開除月世界垃圾山主嫌 醫酸：昨天還洗風向說是國民黨
高雄月世界被不肖業者傾倒數十噸垃圾，變成「垃圾山」，背後主謀是碧紅里里長李有財父子檔。民進黨高雄市黨部昨（21日）晚間發聲明，火速開除李有財黨籍。胸腔科醫師蘇一峰不禁表示，昨天還洗風向說是國民黨，現在又說馬上要開除黨籍，說法變來變去。中時新聞網 ・ 14 小時前
林岱樺直搗邱議瑩大本營！明將挺進旗山大造勢
表態爭取參選2026高雄市長的綠委林岱樺，月初在岡山造勢，現場湧入3萬人，引發討論。她明天將前進旗山造勢，舉辦「大改革護國市長」誓師，值得注意的是，旗山是綠委邱議瑩大本營，也讓林岱樺的這場造勢活動，受到關注。中天新聞網 ・ 1 天前
白俄：特赦31名烏克蘭囚犯
白俄羅斯通訊社(Belta)今天(22日)報導，白俄羅斯總統魯卡申柯(Alexander Lukashenko)赦免了31名在白俄境內因犯罪被定罪的烏克蘭公民。 該通訊社引述魯卡申柯發言人艾斯蒙特(Natalia Eismont )報導，這項特赦是應烏克蘭要求，根據總統盧卡申科與美國總統川普所達成的協議所進行。 她說：「現在，就在此刻，他們正在被移交給烏克蘭當局。」（編輯：鍾錦隆）中央廣播電台 ・ 14 小時前
2026藍白合成形！郭正亮點名南高屏有贏面
國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌於19日舉行主席高峰會談，雙方均表態願意朝藍白合的方向前進，對此前立委郭正亮分析，就2026縣長長選舉來說，如果柯志恩、謝龍介及蘇清泉若能獲得民眾黨公開支持，在高雄、台南及屏東參選縣市長將具有相當勝算。中天新聞網 ・ 1 天前
預計118年完工 台61線平交路口立體化新北段動工
【民眾新聞葉柏成新北報導】台61線西濱公路平交路口立體化工程新北段今（22）日舉行動工典禮，由中央投入超過27 […]民眾日報 ・ 14 小時前
旗山造勢 林岱樺：高雄不是檢調決定 (圖)
民進黨立委林岱樺（前左）投入高雄市長初選，卻爆出涉詐助理費案。她22日在旗山舉行造勢活動，她說，只因民調第一就被追殺，拜託鄉親替她討公道，「高雄不是檢調在決定」。中央社 ・ 14 小時前
綠盼「花蓮加碼普發現金」 徐榛蔚：縣府重視財政紀律
花蓮縣 / 綜合報導 針對中央普發現金1萬元，民進黨籍花蓮縣議員張美慧呼籲，縣府也要再加碼1萬，更舉出實例，在115年度預算書中，像是農會產銷班，就從40萬元增加到6百萬元，還有「夏戀嘉年華」預算，也較今年增加1千萬元，質疑有浮編問題，不過縣長徐榛蔚表示，這些相關補助都是全面性的，至於是否普發現金，還要考量縣府財政紀律。花蓮縣長徐榛蔚VS.花蓮縣議員(民)張美慧說：「徐榛蔚縣長主政的花蓮縣政府，要不要編，要不要普發現金，那個妳也護航太過了，我護航要幫誰護航。」隨著中央發錢，花蓮縣議員喊話再加碼一萬元，為受地震、天災重創的觀光注入活水，不過縣長徐榛蔚搬出「財政紀律」，激起雙方爭辯。花蓮縣長徐榛蔚VS.花蓮縣議員(民)張美慧說：「花蓮縣的這個負債其實也還高達60幾億，我想建議都很好，我們也都很想普發，在這個整個推動的政策以及這個縣庫的考量，其實我想這個都有先後的這個順序。」議員接著舉出實例，攤開花蓮縣府115年度預算書，包含春節福袋就從今年的，21萬5千元新增到2百萬元，農會產銷班也從40萬增加到6百萬元，而補助宮廟宗教方面，從2千3百50萬元變成3千6百萬元。另外在原住民傳統祭儀，更編列高達2500萬元，比今年增加將近2千萬，甚至議員點出就連，縣府國外參訪的預算加總，也達到近5千萬元，質疑預算有浮編問題，花蓮縣長徐榛蔚VS.花蓮縣議員(民)張美慧說：「這麼亂編，都是為了特定目的事業來編的嗎，縣長妳，，教育或社福這都是全民全面性的，不是對於特定單位絕對不是，妳發普發現金，每一個縣民才是全面性。」尤其新版財劃法，明年預估增加147億元，因此議員主張利用，統籌分配款「還稅於民」，而無黨籍花蓮議員魏嘉賢，則認為縣府預算執行率不佳，花蓮縣議員(無)魏嘉賢說：「在執行的部分常常會有一些明顯的落差，那造成說我們在懷疑這樣子的一個，硬體跟軟體的一個比例是不是適當。」針對普發現金，產生巨大分歧，能否落袋為安？還有一番論戰。 原始連結華視影音 ・ 15 小時前