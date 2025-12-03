再次簽署合作備忘錄 手機APP防詐聯盟

1764749003270

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】為加強防制日益猖獗的投資詐騙案件，內政部警政署刑事警察局12月3日攜手台灣大哥大、Gogolook（走著瞧股份有限公司）及趨勢科技股份有限公司再次簽署「合作意向書」，本次簽署內容主要因詐欺手法不斷衍變，為即時警示民眾及考量本國手機及網路普及率，藉本次多方合作，整合本國主要提供反詐服務APP業者，利用「人人檢舉」，快速警示降低民眾被害。現場由刑事警察局長周幼偉與台哥大資訊長蔡祈岩、Gogolook執行長郭建甫及趨勢科技總經理洪偉淦代表簽署，展現攜手合作防詐的決心，刑事警察局過去已分別和各家業者簽署反詐合作備忘錄，於詐騙電話、網站連結及LINE ID有密切合作，此次再次簽署主要能整合各家特點提供民眾更完整的打詐情資，透過各家在「情資共享」、「異常通報」、「人民檢舉」建立跨領域反詐APP合作機制，共同打擊投資詐騙行為，守護民眾財產安全。

廣告 廣告

本次合作係由刑事警察局規劃整合現有165系統、打詐儀錶板等相關打詐系統，並邀集國內主要提供反詐APP服務業者共同規劃，主要功能有廣播、攔阻、查詢、惡意程式掃描及後台資料庫分析等，藉由各業者的APP即能向用戶更快速地推播更新反詐資訊，另外整合多家業者APP功能長處如詐騙電話、釣魚網站及詐騙LINE ID查詢，將更完備當前反詐APP的功能及資料量，更能有效降低被害，同時針對有授權的用戶，將能在該用戶瀏覽過詐騙網頁時即時提醒，發掘潛在被害人以防制被害。另外各家檢舉功能也加上至165全民防騙網檢舉渠道，提供民眾更便利的檢舉方式。

刑事警察局長周幼偉致詞指出，詐騙犯罪就像病毒不斷進化，以目前最高發的假投資及假交友投資詐騙案件，起源都是透過網路社交平台，進而取得被害人信任後誘騙去投資，危害性最高。所以藉由今天與本國主要提供反詐服務APP業者加深合作，再次簽署合作備忘錄，期能擴大公私協力量能，即時向使用者推播反詐情資，深化大眾的反詐意識，並且透過多方資源分享，讓資料使用更有效率，即時提醒潛在被害人、攔阻被害，期許未來有更多的業者自發性加入打詐的行列。