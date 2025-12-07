再次表達最大歉意 賴瑞隆：安排兒離校、已就醫心理師

照片來源：賴瑞隆國會辦公室

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

民進黨立委賴瑞隆今（7）日下午就8歲小二兒涉校園衝突再開記者會致歉，強調「先動手就是不對」，並表示很自責、很抱歉，他已「安排孩子不返校」，同時已「帶孩子就醫心理師評估」，未來將多花更多的時間來陪伴與教養孩子，並尊重學校程序，以保護孩子們為目標。

賴瑞隆提到，受害女童母親提出3項訴求：觀看完整監視器錄影帶；安排當面溝通道歉；確保加害孩子接受心理治療並改善狀況。他表示同意，並會照做。

廣告 廣告

賴瑞隆說明，事發於10月一次「足球遊戲」爭執；當時學校有立即介入輔導，找兩邊學生做溝通，校方一度稱順利處理完畢，但「後來好像還有後續的一些狀況」。他再次表達，「最大的歉意」與「最大自責」。

賴瑞隆重申先動手就是不對，也提到自己不斷地跟孩子們講，動手絕對是不對的，不管動手後雙方狀況是什麼樣子，動手就是不對。他坦言，平常花相當多時間在政治工作上面，在孩子的陪伴教養上確實不夠，對兩位孩子、家長、學校致歉。

賴瑞隆自承，沒有做好他的工作導致許多人都受到影響跟牽連，後續將花更多的時間來陪伴與教養孩子，引導孩子更多的負責、更多的同理、更多的去理解、更多的尊重別人。

對外界說法，賴瑞隆以「雙方孩子們的一些權益」為由，表明尊重學校的相關程序，強調目標一致是「保護孩子們」，讓其健康、平安、快樂長大；期盼在過程中得到更多的一些學習跟成長，讓孩子都能夠更好。

賴瑞隆表示，雙方的父母花更多時間溝通，協助孩子們有更多成長，盼在很長的路途上陪伴，並繼續努力爭取更圓滿的結果。

賴瑞隆提到晚間會跟孩子們聊聊天，了解在校狀況，並不斷教育他，提醒注意尊重別人、更加的同理，也會陪他念書、講講話聊聊天，「顯然還是相當不夠！」他說，自己會重新調配時間，以更多時間來陪伴跟引導孩子成長，視為自己人生中也很重要的一個工作，並將全力來完成。

於記者會中，賴瑞隆多次表示，很自責、也很抱歉，將自我檢討，與學校、雙方父母，一起努力，給孩子更健康、更好的環境。他強調「家庭始終是我人生中很重要的一環」，會在工作之間取得平衡，讓每一個孩子更快樂的學習、快樂的成長。

照片來源：賴瑞隆國會辦公室

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

【台灣性事4-3】「善良風俗」衝擊憲法保障 性自主權與工作權論辯

【台灣性事4-4】「落翅仔」污名化 性專區是望不著邊際漫漫長路

【文章轉載請註明出處】