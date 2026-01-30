再添宜居行星？它公轉週期355天 學者驚：離地球很近

國際中心／倪譽瑋報導

在距離地球約146光年處，有一顆大小、公轉週期都與地球相似的行星。（圖／翻攝自NASA）

近期由多國專家組成的研究團隊發現，名為「HD 137010 b」的行星，它同樣繞著恆星轉，公轉週期為355天，體積比地球大一點點，50%的機率位於宜居帶內，由於繞著的恆星未比太陽熱，行星上可能長期結冰；而該星距離地球約146光年，澳洲的天文物理學家驚呼「在我們銀河系的宏觀格局中離我們很近」，不過以現在的速度，要到那邊仍得花上萬年。

新的宜居行星現身？HD 137010 b大小、週期與地球類似

據外媒《The Guardian》報導，由澳洲、英國、美國和丹麥的科學家組成的國際團隊，在期刊《天文物理學雜誌快報》（Astrophysical Journal Letters）發表研究結果，團隊透過美國太空總署（NASA）的克卜勒太空望遠鏡（Kepler）在2017年「K2任務」所觀測到的數據，在距離地球約146光年處，發現了地球大小的行星「HD 137010 b」。

團隊指出，該行星體積比地球大約6％，圍繞著一顆類似太陽的恆星運行，有50％的機率是宜居帶，該行星的運行也與地球的軌道相似，公轉週期為355天。澳洲南昆士蘭大學的研究員切爾西（Chelsea Huang）表示，在宜居帶行星內，HD 137010 b與已知的「克卜勒186f」（Kepler-186f）相比，離地球近約4倍。

行星可能長期結冰 更多細節待研究

此外，團隊也發現HD 137010 b上面可能有很多水，但由於其圍繞的恆星比太陽更暗、更冷，預估HD 137010 b表面溫度更接近火星，可能低於負70度；斯威本大學（Swinburne University）的天文物理學家薩拉（Sara Webb）分析，該行星可能是一顆「超級雪球」，有很多水，但大部分時間是結凍的。

薩拉補充，需要更多研究資訊才能將HD 137010 b歸類為「已確認的系外行星」，該星不排除有「類似地球」的可能性，這樣的結果令人興奮，在銀河系宏觀格局中，146光年距離地球其實很近，不過以現代的技術「我們想去那裡，將需要數萬年，甚至數十萬年的時間。」

