再添一社宅邁入營造階段！國家住宅及都市更新中心「武東好室」今動土

記者許旗成/台南報導

由國家住宅及都市更新中心興辦的「武東好室」社會住宅於今（19）日舉辦動土典禮，預計於118年完工，可為臺南市再提供193戶社會住宅。

市長黃偉哲表示，「武東好室」是中央在臺南市歸仁區動土的第2處社會住宅，未來沙崙智慧綠能科學城及高速鐵路臺南車站特定區將持續發展，感謝內政部協同國家住都中心推動「武東好室」，為民眾提供更多居住選擇。

市府都市發展局代理局長林榮川說明，「武東好室」社會住宅基地位於歸仁區高鐵大道、中正南路二段及高鐵十二路街廓內，將設置托嬰中心提供照顧資源，另鄰近三井OUTLET PARK和大臺南會展中心，約5分鐘車程可至高鐵臺南站、臺鐵沙崙站。

廣告 廣告

市府都市發展局補充，市府將持續積極推動「宜居社宅」，與中央攜手合作提供更多居住選擇、營造宜居環境。由市府自建北區「宜居小東」社會住宅後續將擇期辦理抽籤，歡迎民眾關注相關資訊。